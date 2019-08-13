Kostas Mitroglou'na İtalya'dan talip çıktı

İtalya Serie A ekibi Lecce, Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı belirtilen Kostas Mitroglou'nun transferi için kolları sıvadı.

İtalya basınından Corriere dello Sprot'ta yer alan habere göre; Lecce, bonservisi Marsilya'da bulunan Mitroglou'nu transfer listesinin ilk sırasına aldı.

Haberde; Serie A ekibinin, bu transferi en kısa sürede bitirmek istediği ve Marsilya ile temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi. Udinese ve SPAL'ın da Yunan golcüyle ilgilendiği kaydedildi.

Adebayır liste dışı kaldı

Ayrıca Lecce yönetiminin, Başakşehir ile sözleşmesi biten Emmanuel Adebayor için bir girişiminin olmadığı vurgulandı.