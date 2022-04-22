Kostas Grivas: Türkiye'ye karşı daha fazla müttefik bulmalıyız

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Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, Türkiye'nin artan gücü ve etkisi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ortadan kaldırmak ve Yunanistan'ı hakimiyeti altına almak istediğini iddia eden Grivas, "Biz ve Türkiye kelimenin tam anlamıyla dünyanın merkezindeyiz. Türkiye'nin jeopolitik emelleri var. Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını düşünüyor. Kendini Çin, ABD ve Rusya ile aynı ligde görüyor. 2040 yılına kadar dünyadaki 5. en güçlü ülke olma hırsı var. Ege ve Doğu Akdeniz bölgesinde tamamen mutlak hakimiyet kurmak istiyor. Önündeki tek engel ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Yunanistan için "büyük bir tehdit" olduğunu söyleyen Grivas şöyle devam etti:

"Ne yazık ki Yunanistan'da siyasi elitin büyük bir kısmı bu tehlikenin halen farkına varamadı. Türkiye ile ilişkileri yeniden kurabileceğimizi, iyi niyet gösterebileceğimizi ve bir tür uzlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorlar ki bence bu tamamen gerçek dışı."

"Türkiye'ye karşı daha fazla müttefik bulmalıyız"

Türkiye ile anlaşmanın imkansız olduğunu ileri süren Grivas, Yunanistan'ın kendisine daha fazla müttefik bulması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye çok hırslı olduğu için başkalarının da çıkarlarını ihlal ediyor. Herkesin baş ağrısına neden olan bir Türkiye tehlikeli kabul ediliyor. Türkiye bir yanda Rusya ve Çin diğer yanda Batı arasında bir ara dünya kurmaya çalışıyor. Yani Türkler herkes için bir tehdit. Sonuç olarak Türkiye'nin tehdit oluşturduğu ülkelerle yakın ilişkiler kurmalıyız. Mesela bir tanesi haritada bizden çok uzakta görünen ama jeopolitik açıdan bize çok yakın olan Hindistan. Pakistan ile sorunları olan çok büyük ve güçlü bir ülke. Pakistan Türkiye'nin yakın müttefiki haline geliyor. Bu yüzden Hindistan da Türkiye'ye karşı müttefik arıyor.

Kötü olan şu ki Türkiye bu dönemde kendini dünyaya tanıtmayı başardı. Kendini büyük ve etkili güçler arasına soktu. Amerikalılara şantaj yapıyor bana fazla baskı yapma yoksa Çin ve Rusya'ya gidebilirim ve sonra ciddi bir sorunumuz olacak diyebiliyor. Buna paralel olarak diğerlerine de şantaj yapabiliyor. Evet kimse Türkiye'yi sevmiyor ama diğer taraftan ona tazminat veriyorlar. Bu yüzden tamamen Türk karşıtı olan ülkeleri bulmalıyız. Bunlardan biri Avrupa'da Fransa olabilir."