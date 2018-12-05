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Kosova'da yeni gelişme! Asker gönderiyor

14 Aralık'ta ordusunu kuracağını açıklayan Kosova hükümeti, ayın 15'inde de Kuzey Kosova'yı kontrol altına almak için asker göndereceklerini açıkladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:53
Kosova'da yeni gelişme! Asker gönderiyor

Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova’nın 14 Aralık 2018 tarihinde resmen orduya sahip olacağını söylemesinin ardından çok sıcak bir gelişme yaşandı.

15 Aralık tarihinde kurulan yeni kurulan Kosova ordusunun ülkenin kuzeyindeki gerilimi azaltmak için bölgeye asker gönderileceği açıklandı.

Kaynak: Dünya Bülteni

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 00:53
  1. Kosova
  2. Meclis Başkanı Kadri Veseli
  3. Kosova ordusu

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