Kosova'da Bayraktar TB2 SİHA'ları için sözleşme imzaladı! Kosova'dan açıklama: Her devlet bulundurmak ister

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haluk Bayraktar, ihracat sözleşmesi imzaladıkları 27. ülkenin Kosova olduğunu açıkladı. Bayraktar, “Asırlar boyu birlikte yürüdüğümüz, tarihi, kültürel ve insani olarak güçlü bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk ile ihracat sözleşmesi imzaladık.

Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Asırlar boyu birlikte yürüdüğümüz, tarihi, kültürel ve insani olarak güçlü bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu anlaşmayla #BayraktarTB2 SİHA'larımız için ihracat sözleşmesi imzaladığımız ülke sayısı 27 oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun..." açıklamasında bulundu.

Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi...

2014’te envantere girmişti Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. 2015’te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. haber.aero'e göre: Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Bayraktar TB2 nedir?

Baykar Bayraktar TB2, Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen silahlı insansız hava aracıdır.

Bayraktar TB2 fiyatı 2022: TB2 Bayraktar özellikleri

Teknik Özellikler

Haberleşme Menzili: LOS.

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir – Maksimum Hız: 70 knot – 120 knot.

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 650 kg.

Operasyonel – Maksimum İrtifa: 18.000 feet – 27.000 feet.

Havada Kalış: 27 Saat.

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg.

Kanat Açıklığı: 12 mt.

Bayraktar TB2 mühimmat kapasitesi: Silahlı Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılmış olup keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlamaktadır. TB2, dört adete kadar akıllı mühimmat taşıyabilmektedir.

Bayraktar ne işe yarar?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2 hangi ülkelere satıldı?

Böylece Bayraktar TB2 satın alan ülke sayısı 27 oldu. Bayraktar TB2 için 27 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Bu çok büyük bir olay. 4 yılda Bayraktar TB2 dünyada en çok ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı sistemi oldu.