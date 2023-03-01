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Dünya Kosova Sırbistan ile normalleşme şartını açıkladı
Dünya

Kosova Sırbistan ile normalleşme şartını açıkladı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesinin ancak karşılıklı tanıma yoluyla yapılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 19:38:00 -
Kosova Sırbistan ile normalleşme şartını açıkladı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te katıldığı "2. Üsküp Ekonomi Forumu"nda Kosova-Sırbistan ilişkileri başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kosova'nın kaliteli demokrasi ve ekonomik kalkınma alanlarında bir başarı öyküsü olmasına rağmen Sırbistan ile ilişkilerin de düzelmesi gerektiğine işaret eden Kurti, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerekiyor ve ilişkilerin normalleştirilmesinin karşılıklı tanınma ile yapılabileceğini düşünüyorum" dedi.

Kurti, Kosova ve Sırbistan'ın 27 Şubat'ta ilişkilerin normalleşmesi yönünde AB tarafından yapılan öneriyi kabul ettiğini yinelerken, bir sonraki toplantının 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'da yapılması planlandığını söyledi.

Kosova-Sırbistan diyaloğu kapsamındaki bir sonraki üst düzey toplantının Brüksel yerine Üsküp'te düzenleneceğine değinen Kurti, "9 Haziran 1999'da, tam da Kumanova'da, Miloseviç Yugoslavyası’nın teslimi ve NATO birliklerinin Kosova'ya girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını unutmayalım. Dolayısıyla, Kuzey Makedonya'nın bu sembolik unsurlarının, bizi bir sonraki üst düzey toplantı için buraya davet eden Bay (Josep) Borrell için önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kurti, Berlin süreci kapsamında Kosova, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya’nın vatandaşlarının karşılıklı olarak ülkeler arasında kimlikle seyahat edebilmesi, üniversite ve meslek eğitim diplomalarının tanınması konularında varılan anlaşmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Kosova Meclisinin bu anlaşmaları halihazırda onayladığını vurguladı.​​​​​​​
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Forum kapsamında Kurti, ayrıca Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ve Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile bölgesel işbirliği konularında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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