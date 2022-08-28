Kosova NATO’dan koruma istedi

Kosova, 1 Eylül’de yürürlüğe gidecek “Kosova kimliği ve plakası” uygulaması öncesi NATO’dan kendilerini koruması için yardım istedi...

Sırbistan; ülkeye girişte yaklaşık 10 yıldır Kosova plakalı araçların plakaları sökerek ön ve arka camına geçici plakalar yerleştirmesi uygulamasına karşılık veren Priştina yönetimine yönelik tehditlerini sürdürüyor. Kendi yaptığı uygulamayı Kosova’nın yapmasından rahatsız olan ve Kosova’daki Sırpları koruma adı altında ülkeyi işgal etmekle tehdit eden Belgrat yönetimi, Rusya’nın da desteğiyle tehdidini artırıyor. Kosova yönetimi ise haftaya yürürlüğe girmesi beklenen “Kosova kimliği ve plakası” uygulaması öncesi NATO’dan koruma yardımı istedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, “Sırbistan ve Rusya’nın oluşturduğu tehdit” yüzünden NATO’nun acilen ülkesinde daha fazla birlik konuşlandırmasını istedi. Alman basınına konuşan Kosova Başbakanı, NATO birliklerinin ülkesinin “güvenliğini kesinlikle daha fazla güçlendireceği” görüşünü dile getirdi. Kurti, “NATO’nun Kosova Gücü (KFOR) güvenlik yapımızı ve kapasitemizi daha fazla genişletecek” dedi.

Kurti, Sırbistan ile ilişkilerin yeniden gerginleşmesine yol açan ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğunun 1 Eylül’de başlayacağını belirtti, ancak bu konuda farklı bir düzenlemeye gitme konusunda kapıyı açık bıraktı.

Kurti, “Ben, Sırbistan gelecekte sınır kontrollerini kaldırırsa, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile el sıkışmaya hazırım. Biz de daha sonra aynısı yaparız” diyerek açık kapı bıraktı ancak Sırp yönetiminin buna cevap vermesi beklenmiyor. Çünkü Vucic, ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ve Avrupa Birliği Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile perşembe günü Belgrad’da görüştükten sonra “Kosova’daki plakalar ve ‘daha büyük bazı sorunlar’ konusunda uzlaşmaya varmak mümkün değil” ifadesini kullanmıştı.

Kriz nasıl başladı?

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Kosova’daki Sırplar, isyan ederken Belgrad sınıra asker yığdı ve iki üke arasındaki gerilim arttı.

Kosova hükümeti, daha sonra uygulamayı 1 Eylül’e ertelemişti.