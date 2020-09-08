KOSGEB Başkanı Uzkurt’tan özel sektöre "TEKMER programına başvuru" çağrısı:

ANKARA (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, teknoloji geliştirme merkezlerine (TEKMER) sadece üniversitelerin değil, üniversite iş birliğiyle özel sektör firmalarının da ilgi göstermesi gerektiğini belirterek, "Bugün özel sektör ağırlıklı olan ilk TEKMER'i kurduk. Bundan sonra da özellikle kendi start-up girişimcilik ekosistemini kurmak ve geliştirmek isteyen özel sektör firmalarımızın KOSGEB'in TEKMER yapısını incelemelerini ve bunlara müracaatta bulunmalarını arzu ediyoruz." dedi.

Yıldırım Yapı Sanayi İnşaat Petrol Gıda Ticaret AŞ ile STYX Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Atılım Üniversitesi iş birliğiyle kurduğu LEAP Teknoloji Geliştirme Merkezine "TEKMER" adını kullanma hakkının tanınmasına ilişkin sözleşme, KOSGEB'de düzenlenen törenle imzalandı.

Temsili sözleşmeye imzalar, Uzkurt ile şirketlerin yönetim kurulu başkanları Zafer Yıldırım ve Ali Yücelen tarafından atıldı.



Uzkurt, burada yaptığı konuşmada, KOSGEB olarak özellikle teknoloji tabanlı iş birliklerinin kıymetli start-up'lara dönüşmesi ve kısa sürede TEKMER'lerden değeri yüksek şirketlerin yetişmesi için önemli bir program başlattıklarını ifade ederek, programı yeni bir modelle teknoloji merkezi kurmak isteyen üniversite ve özel şirketlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Bu çerçevede daha önce Başkent Üniversitesi ile sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Uzkurt, bugün de Atılım Üniversitesi ile iki özel sektör firmasının bir araya gelerek "TEKMER" yapısına ilgi göstermelerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Uzkurt, teknoloji merkezlerinin girişimci ve start-up'ların daha kolay ulaşabileceği sosyal yaşamın merkezinde olan mekanlarda kurulmasını önemsediklerine işaret ederek, "Buraların klasik bir işletme olmanın ötesinde özellikle geleceğin yazılım, dijitalleşme, medikal, havacılık ve uzay gibi sektörlerinde katma değeri yüksek start-up'ların kurulmasına zemin oluşturacak mekanlar olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

TEKMER'lere sadece üniversitelerin değil, üniversite iş birliğiyle sektöründe öncü firmaların ilgi göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Uzkurt, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün özel sektör ağırlıklı olan ilk TEKMER'i kurduk. Şu an KOSGEB'in gündeminde değerlendirme süreci bitmek üzere olan yaklaşık 30 başvuru daha var. Bundan sonra da özellikle kendi start-up girişimcilik ekosistemini kurmak ve geliştirmek isteyen özel sektör firmalarımızın KOSGEB'in TEKMER yapısını incelemelerini ve bunlara müracaatta bulunmalarını arzu ediyoruz."

Uzkurt, gelecek dönemde farklı şehir ve sektörlerde de TEKMER yapılarını görmek istediklerini belirterek, iş fikri olan girişimci adaylarına teknoloji geliştirme merkezlerini sunarak, nitelikli istihdamı teşvik etmeyi ve buralardan teknoloji düzeyiyle katma değeri yüksek start-up'ların yetişmesini istediklerini anlattı.

LEAP TEKMER’in yazılım, elektrik-elektronik, dijitalleşme, bilişim teknolojileri, robotik, savunma sanayisi, havacılık ve medikal gibi sektörlerde faaliyet göstereceği bilgisini veren Uzkurt, "Kendi sektöründe önemli yere sahip iki şirketimizin ticari tecrübelerinin bu TEKMER'de yer alacak start-up'lara aktarılması, bu start-up'ların büyüyerek dünya pazarlarına açılması, ülkemizin ekonomik performansına da katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Uzkurt, bu TEKMER'deki girişimcileri, girişimcilik desteklerinin yanı sıra KOSGEB'in diğer destek programlarından yararlandıracaklarına işaret ederek, bu yapıların ortak kullanım alanlarına ve danışmanlık, yatırımcı-girişimci buluşması gibi faaliyetlerine 3 milyon liraya kadar KOSGEB desteği verileceğini bildirdi.

Zafer Yıldırım da girişimciliğin önünü açmak ve yeni fikirlere değer vermek adına kurulan TEKMER'den duyduğu memnuniyeti dile getirerek, girişimcilerin kendileriyle iç içe nice başarılara imza atacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Ali Yücelen ise özel sektör şirketlerinin TEKMER kurmasının önemine dikkati çekerek, bu merkezle Ankara'da Anadolu'dan gelen girişimcileri yatırımcılarla buluşturma imkanlarının olacağını belirtti.

Atılım Üniversitesinin de yenilikçi fikirleri olanları yatırımcılarla buluşturmak adına büyük bir girişime vesile olduğunu vurgulayan Yücelen, şunları kaydetti:

"Üretimde ve Türkiye ekonomisinde katma değerin tabana yayılması ve gelir dağılımındaki eşitliğin sağlanması adına KOBİ'ler bizim için vazgeçilmez. Bu anlamda yeni oluşan KOBİ'lerin yenilikçi teknolojilerden olması adına da bu adımın ülkemizde diğer iş insanlarını teşvik edeceğini değerlendiriyorum."

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz da üniversitelerin topluma hizmet etme yönünün de olduğunu belirterek, “Üniversitemizin bilgi birikimini topluma hizmet olarak kullanmak istiyoruz. Bu anlamda aktif rol alabileceğiz yapılardan biri TEKMER diye düşünüyorum. Burasıyla birlikte özel sektör enerjisinin, akademinin bilgi birikimiyle birleşerek ülkemiz adına katma değeri yüksek teknolojiler, fikirler üreteceğini düşünüyoruz." dedi.

- LEAP TEKMER

LEAP TEKMER, yazılım, elektrik-elektronik, dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri, robotik, savunma, havacılık, medikal temalarında faaliyet göstermeyi planlıyor.

Merkezle, teknoloji yönelimli yeni girişimleri desteklemek, mevcut girişimlerin yeni üretim yöntemleri geliştirerek piyasalara yeni ürünler kazandırmalarını sağlamak, işletmelerin Ar-Ge, yenilik ve endüstriyel uygulama faaliyetlerini desteklemek ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine katkı vermek amaçlanıyor.