Koruk nedir? Koruk suyu nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Beyne zarar veren amiplerle savaşır: Karaciğer yağlanmasına iyi gelir

Yapılan araştırmalara göre üzüm kanseri, kalp hastalığını, hafızayı güçlendirir, zararlı amiplerle savaşıyor, yüksek tansiyonu ve kabızlığı önlüyor. Toksinleri atmaya yardımcı oluyor ve bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Koruk suyu Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği besinler arasında yer alıyor. ... İşte halk tarafından üzüm suyu olarak bilinen koruk suyu nedir, faydaları nelerdir. İşte detaylar...

Koruk Nedir?

Ham üzümlere halk arasında koruk meyvesi de denir. Olgunlaşmamış koruk üzümü ezilerek suyu çıkartılır, çıkan asitik meyve suyu ekşiliği ile alternatif bir tat sunar. Tamamen doğal olan bu su, ham haliyle şişelenerek saklanır.

Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla yer alan koruk suyunun yerine ekşi tat almak için şarap veya sirke de kullanılabilir. Avrupa’da yemeklerde ekşilik için şarap kullanımı zaman içinde artarak koruk popüleritesini yitirirken, Anadolu’da kültürel gelenekte koruk kullanımı hala devam etmektedir. Koruk üzümü özellikle Ege mutfağında önemli yere sahiptir.

Koruk Suyu Nasıl Yapılır?

Koruk suyu yapmak için üzüm koruğuna, toz şekere ve ıtır otuna gerek duyulur. Itır otu halk arasında Hindişah otu adıyla da bilinir. Ham üzümler yıkandıktan sonra saplarından arındırılarak bir tencereye alınır. Pişirmeye uygun olan, ısıya dayanıklı kaba koruk meyvelerinin üzerini bir parmak geçecek kadar su konur. Ocak yakılarak pişmeye bırakılır. Bir diğer taraftan yakın boyutlarda başka bir tencerenin içine üzerine tülbent serilmiş olan bir süzgeç konularak ikinci işlem için hazırlık yapılır.

Yarım saatlik pişme süresinin sonunda koruklar süzülür ve tülbent sıkılarak korukların tüm suyu alınır. İnce parçaların süzülmesi için temiz bir tülbentle ikinci filtreleme gerçekleştirilir. Süzülen koruk suyu yeniden pişirme tenceresine alınarak kaynamaya bırakılır. Toz şeker eklenerek 3 saat kadar pişirilen suyun üzerindeki tortular sürekli alınarak koruk suyunun temiz olması sağlanır.

Bu esnada tahta kaşık kullanmak mutfakta ustalığın simgesidir. 3 saatin ardından kaynayan koruk suyuna ıtır otu eklenir ve 200 dakika kadar bir taşım daha kaynatılır. Ardından dinlenmeye alınan koruk suyu soğuyunca servise hazırdır. Bir bardağın çeyrek kısmına koruk suyu eklenirken diğer tarafına su konularak doldurulur. Bardak karıştırılarak köpürtülür ve koruk şerbeti geleneksel olarak servis edilir.

Koruk suyunu aromalandırmak için limon gibi meyvelerden veya farklı baharatlardan eklemeler yapılabilir. Küçük farklılıklarla siz de kendi tarifinizi yaratabilirsiniz. Uzmanlar tarafından 'Önümüzdeki 10 yıl içinde karaciğer nakli yapılan hastalarda en sık nedenin karaciğer yağlanması olacağı öngörülüyor''.

Koruk Suyu Faydaları Nelerdir?

-Göz ağrılarına iyi geldiği halk arasında rivayet edilir; ancak göz hastalıkları konusunda hekim desteği alınması tavsiye edilir.

-Kurdeşen döken kişilere rahatlatıcı olarak sunulur. Ciltteki kızarıklıklara iyi geldiği bilinir. Hastalığın tedavisi için bir cilt uzmanından görüş alınması önem arz eder.

-Özellikle yaz aylarında tüketilen koruk, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Antioksidandır.

-Soğuk tüketilir ve serinletici etki verir, Koruk suyu yemeklerden önce iştah açıcı olarak ikram edilebilir.

-İçerisindeki doğal maya sayesinde bağışıklığın kuvvetlenmesine yardım eder.

-Ödem atılmasını sağlar.

-Kalbi kuvvetlendirir.

Bağırsakları çalıştırır

Koruk suyu, içerdiği vitaminler ve maya ekstresi sayesinde bağırsaklarında sorun yaşayanların tedavisinde de kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, bağırsakların çalışmasını sağlar ve sindirimi kolaylaştırır. Özellikle kabızlığı önleyici ve tedavi edici özelliği sayesinde kabızlık sorunu yaşayanların bu rahatsızlığından kurtulmasına yardımcı olur. Fakat fazla tüketilmemesi gerekir. Fazla tüketimi ishale neden olabilir. Vücutta bulunan zararlı toksinlerin atılmasında da etkili olarak kullanılır. Böbrek taşı atımına yardımcı olur. Böbrek rahatsızlığı bulunanların tedavilerine devam etmesi tavsiye edilirken, doktorlarının onayı ile koruk içerek tedaviyi destekleyebileceklerinin altı çizilir. Sindirimi rahatlatır. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Kabızlığa devadır. Rahatsızlığın devamı halinde hekime gitmek gerekir.

Böbrek taşı eritir

Aç karnına 3 bardak içilen koruk suyu, böbrekte bulunan taşların erimesine yardımcı olur. Böbreklerin ve karaciğerin görevlerini daha iyi yapabilmeleri için işlevlerinin artmasını sağlar. Böylece vücudun daha iyi çalışarak daha sağlıklı olması için destek olur.

(Koruk suyu) Kuru üzüm suyuyla dört günde karaciğer temizliği: Karaciğerlerin toksinlerden arındırılmasına, temizlenmesine ve de yüksek performans ile birlikte çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kuru üzümün etkisi ile kolon ve ya bağırsaklar temizlenerek organların çok sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Koruk suyu faydaları arasında: Kurdeşen döken kişilere rahatlatıcı olarak sunulur.

Koruk Ekşisi Nasıl Yapılır?

Koruk ekşisi yapmak için güzelce yıkanan koruklar iyice kurulanır ve bir kaba alınır. Geleneksel tahta tokmakla ezilerek yavaşça suyu çıkarılan üzümlerin çekirdeklerinin ezilmemesine dikkat edilir. Çekirdeklerin ezilmesi halinde koruk ekşisinin tadı acılaşacaktır.

Koruk suyu süzülerek çekirdek ve kabuklar ayrılır. Kabuk ve saplar suya bastırılarak ekşisinin geçmesi sağlanır. Sıkılan ve salkımdan kalan ekşi tattaki su derin bir kaba alınır. Bir avuç un serpilerek tortuların dibe çökmesi için kısa bir süre beklenir. Kabın üstünde kalan su süzülerek tortunun ayrışması gözlemlenir. Tortu tülbent ile süzülür ve ekşi su alınır. Toplanan ekşi sular güneşte doğal olarak veya ocakta kaynatılarak koyu kıvama getirilir. Koyulaşan koruk ekşisi artık hazırdır.

Koruk Suyu Nasıl Saklanır?

Koruk suyu ve koruk ekşisi cam kavanozlarda rahatlıkla saklanır. Doğru şartlarda saklanması halinde 6 aya kadar tazeliğini koruyabilen koruk, hava almayan kaplara konur. Eğer salata sosu olarak hazırlanacaksa hava geçmesinin engellenmesi için en son tuz ve zeytinyağı eklenerek kavanoz kapatılır.

Koruk suyu içecek olarak tüketilecekse yağ eklenmeden sıkıca kapak kapatılır. Buzdolabının soğutucu bölümünde tutulması önerilen koruk suyunun nem, ısı ve ışıktan uzak tutulması önem arz eder.

Koruk Suyu Nasıl Tüketilir? Zayıflatır mı?

nefisyemektarifleri'ne göre: Koruk suyu gün aşırı tüketilebilir. Antioksidan özelliği sebebiyle oldukça yararlı olan içecek özellikle sıcak yaz günlerinde tercih edilir. Çeyrek bardak koruk şerbetinin üzerine su ve buz eklenerek içecek hazırlanır.

Salatalara konulacak koruk suyu ise damak tadına göre dilendiği kadar eklenir. Koruk suyunun porsiyonunda limon referans alınarak ölçüm yapılabilir. Koruk suyunun şerbet halinde yapılması durumunda içerisindeki şeker nedeniyle zayıflattığı söylenemez.

İştah açıcı etkisi bilinen koruk, diyet listelerinde yer almaz. Yine de salatalarda ve yemeklerde az miktarda tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

Koruk Nerede Satılır?

Koruk üzüm bağların olduğu köy ve kasabalarda pazarlarda satılır. Yemeklere koyabileceğiniz, koruk salatası yapabileceğiniz veya ezerek su ve şerbet hazırlayabileceğiniz korukları taze haliyle kısa sürede tüketmelisiniz. İnternetteki organik yiyecek (güvendiğiniz) sitelerinden koruk siparişi verebilirsiniz.

Tesislerde işlenerek koruk suyu, turşusu veya ekşisi haline getirilen ürünlere de yine organik marketlerden, pazarlardan ulaşabilirsiniz. Günümüzde zincir marketler de hazır üretim koruk sularından satmaktadır.

Lezzet Garantili Denenmiş Koruk Tarifleri

Koruk Lezzetine Anadolu Dokunuşu

Koruk anlamı itibarıyla ham üzümün ekşiliğini vadederken hem tatlı hem de tuzlu koruk suyu tarifleri yöreden yöreye değişiklik gösterir. Kilis yöresine ait tarif ise en çok rağbet görenlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Koruk suyu nasıl yapılır?

500 gram koruk, dalları temizlenerek büyük bir tencerenin içerisine alınır. Üzerini geçecek şekilde su eklenir. Üzerine bir çay bardağı taze sıkılmış limon suyu ve bir su bardağı toz şeker ilave edilerek karıştırılır. Kısık ateşte 1 saat boyunca pişirilir.

Kırmızı koruk suyu: Yaklaşık olarak 3 saat şeker ile de pişirilen koruk suyu üstündeki tortuları alınarak temizlenir. En son olarak suya biraz ıtır otu eklenir ve de 15 dakika kadar kaynatılır. Daha sonra ise ocaktan alıp iyice soğutulup koruk suyu içilmeye hazır olur.

Koruk ekşisi nasıl elde edilir?

Olgunlaşmamış koruk üzümü ezilerek suyu çıkartılır, çıkan asitik meyve suyu ekşiliği ile alternatif bir tat sunar. Tamamen doğal olan bu su, ham haliyle şişelenerek saklanır. Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla yer alan koruk suyunun yerine ekşi tat almak için şarap veya sirke de kullanılabilir.

Koruk Ekşisi Nerede Kullanılır?

Koruk ekşisi, yemeklere ve salatalara ekşilik vermek amacıyla kullanılabilir.

Pırasa, kısır, salata, bamya, dolma ve yaprak sarma gibi yemeklere konularak yemeklere ayrı bir tat verir.

Ekşi olan tüm yemeklere rahatlıkla koruk ekşisi konulabilir. Limon yerine bu ekşinin kullanılması yemeklere ayrı bir tat verir.

Yaz mevsiminde serinlemek için meşrubat haline getirilerek de tüketilir.

Koruk Suyunun Zararları

Koruk suyunun, aşırı tüketilmediği takdirde bilinen çok ciddi bir zararı yoktur.

Fazla tüketildiği durumda, bazı kişilerde ishale neden olabilir.

Koruk Suyunun Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar (g): 100

Kalori (kcal): 66

Yağ (g): 0.4

Karbonhidrat (g): 17

Protein (g): 0.6