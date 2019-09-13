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Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı

- Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş:"Diplomasi bizim işimiz değil ama sporla kendimizi ne kadar anlatabiliriz, yurt dışında kendimizi ne kadar tanıtabiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz"- Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Orta Avrupa Genel Müdürü Gülhan Ulutekin:"Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı olarak TTF ve ATK ile bu güzel faaliyeti gerçekleştirmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz"

13 Eylül 2019 Cuma 11:13
Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni yapıldı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) iş birliğiyle düzenlenen Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Ankara Tenis Kulübü Kortları'ndaki açılış töreninde konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesindeki turnuvada elçiliklerin beraber olmalarının önemini vurguladı.

Hedeflere ulaşmak için bugün bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Durmuş, "Diploması bizim işimiz değil ama sporla kendimizi ne kadar anlatabiliriz, yurt dışında kendimizi ne kadar tanıtabiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz. Dışişleri Bakanlığı bize bu görevi verdi." diye konuştu.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, şöyle konuştu:

"Ankara'da görevlerini yapan elçilerin, yurt dışına çıktığında birer elçi olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bizim büyükelçilerimiz bizi yurt dışında ne kadar iyi tanıtıyorsa, buradan memnun ayrılabilen elçilerimiz de bizi o kadar iyi anlatabilecek. Bu anlamda tenisin bu iletişim gücünü kullanarak Sayın Bakanımızın himayelerinde bugün güzel bir açılış gerçekleştirdik."

Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Orta Avrupa Genel Müdürü Gülhan Ulutekin de açılıştaki konuşmasında, böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Hedeflerinin Türkiye'yi yabancı diplomatlara tanıtmak olduğunu belirten Ulutekin, "Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı olarak TTF ve ATK ile bu güzel faaliyeti gerçekleştirmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.

Diplomatların genelde resmi ortamlarda bir araya geldiklerine dikkati çeken Genel Müdür, "Biz diplomatları gayriresmi bir ortamda kaynaştırmak istedik. Bir amacımız da Türkiye'de tenise olan ilgiyi arttırmak. Bu anlamda bakanlık olarak Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyetlerine ufak bir katkıda bulunabildiysek çok mutlu oluruz. Bugün bir ısınma etkinliği yaptık. Diplomatlarımız çok memnun kaldılar." ifadelerini kullandı.


- Müsabakalar 15 Eylül'de


Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'ndaki karşılaşmalar, 15 Eylül Pazar günü Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara’da bulunan büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

Turnuvaya, Nijer, Litvanya, Almanya, Ekvador, Gürcistan, KKTC, Zambiya, Bulgaristan, Letonya, Slovenya, Kuzey Makedonya ve Çin'den yetkililer katılacak.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:13
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  3. Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Orta Avrupa Genel Müdürü Gülhan Ulutekin
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  5. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş

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