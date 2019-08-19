0553 313 94 23

Kort tenisine büyük ilgi

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen yaz spor okulları bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kort tenisi kursu, Adıyamanlı miniklerden yoğun ilgi görüyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:45
Kort tenisine büyük ilgi

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen yaz spor okulları bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kort tenisi kursu, Adıyamanlı miniklerden yoğun ilgi görüyor.


Karapınar Mahallesi’nde bulunan Kapalı Spor Salonunda devam eden kurslara katılan 6-14 yaş aralığındaki 100 kort tenisi sever minik, baş antrenör Mehmet İnan ile yardımcı antrenörler Yusuf Emre Doğan ve Gamze Karayıldız yönetiminde temel eğitimleri alıyor.


Miniklerin katıldığı kurs hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman’da Kort Tenisine merak salan yetenekli gençlerin önünü açmak için kapsamlı projeler hazırladıklarını dile getirerek, “Adıyaman Belediyesi olarak ilimizde çeşitli spor dallarına meyli bulunan yetenekli gençlerimizi ortaya çıkarmak için gerekli çalışmalarda bulunuyoruz. Bu gençlerimiz için açtığımız kurslarımızdan birisi olan kort tenisini miniklerimiz çok sevdi. Özellikle de fiziksel gelişime ciddi katkı sunan kort tenisi eğitimlerine ailelerimizde çok önem veriyor. Adıyaman’da gelecek neslin sportif anlamda büyük başarılara imza atabilmesi için bu çok önemli. Biz, çocuklarımızdaki yeteneği gördükten sonra bu başarıların geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek öldürdü
    1. Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek..
    2. Bu da ’Köy Usulü Survivor’
    3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki kaza..
    4. 9 yaşında 5 kişiyi hayata bağladı
    5. Kayyım Mardin'i sevindirdi! Şehit..
    6. Mardin’de işten çıkarılan şehit..
    7. HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten..
    8. Dünya Şampiyonası’nda Bursa rüzgârı..
    9. Görevden alınan HDP Diyarbakır..
    10. ESOGÜ personeli bayramlaştı
    11. Depo ve ahır yangınında ev küle döndü,..
    12. Kort tenisine büyük ilgi
    13. İdlib'de askeri konvoya saldırı
    14. CHPİl Başkanı Kiraz il başkanlar..
    15. Genç izciler fularlarını taktı
    16. Günümüzün aranan mesleği; SEO Uzmanı
    17. Belçika’da ebola virüsü endişesi
    18. Kayyım kararı sonrası Abdullah Gül'den..
    19. Taksim Meydanı’nda seyyar satıcıyla..
    20. GRAFİKLİ - Dünyada yaklaşık 132 milyon..
    21. Ataşehir, Sanat Parkı’na kavuştu
    22. Para Badminton Dünya Şampiyonası
    23. Hayaller gerçekler İmamoğlu! Makam..
    24. Belediyeden ‘Doğa Engel Tanımaz’..
    25. Afganistan'da en az 6 patlama! Onlarca..
    26. UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
    27. Başkan Günel, balıkçı esnafıyla buluştu
    28. Türkiye Kamu-Sen: ’Bu teklifi kabul..
    29. İzmir'deki orman yangını
    30. Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!