Korsan Ramazan davulcusuna meydan dayağı!
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, korsan çalışan bir kişi ile resmi ramazan davulcusu arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla sokak ortasındaki yumruk yumruğa kavgada korsan davulcu dayak yedi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, mahallede izinsiz olarak dolaşan ve 'korsan' olarak tabir edilen bir davulcu ile bölgenin görevli ramazan davulcusu sokakta karşı karşıya geldi. Taraflar arasında kimin davul çalacağı ve bahşiş toplayacağı yönünde başlayan tartışma, kısa sürede alevlendi.
Gerginliğin tırmanmasıyla birlikte olay yerinde hareketli dakikalar yaşandı. Çıkan kavgada korsan davulcu tartaklanırken yoldan geçen sürücüler otomobillerinden inerek kavga eden grubu ayırmaya çalıştı.