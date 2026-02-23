  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ortalık fena karışacak! CHP'de 'yeniden Kılıçdaroğlu' toplantısı! 23 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 23 Şubat 1979: Metin Yüksel'in şehit edilmesi Macaristan’dan AB’ye veto: Ukrayna yardımı askıya alındı! İran ve Rusya’dan gizli füze hamlesi: 500 milyon avroluk savunma kalkanı! Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor! Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı Türk Ordusu dünyayı kendine hayran bıraktı: NATO tatbikatında TB3 fırtınası! 'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!' Erzincan Valisi Aydoğdu söz verdi! Kardeşlerine hem anne hem baba oldu
Gündem Korsan Ramazan davulcusuna meydan dayağı!
Gündem

Korsan Ramazan davulcusuna meydan dayağı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Korsan Ramazan davulcusuna meydan dayağı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, korsan çalışan bir kişi ile resmi ramazan davulcusu arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla sokak ortasındaki yumruk yumruğa kavgada korsan davulcu dayak yedi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, mahallede izinsiz olarak dolaşan ve 'korsan' olarak tabir edilen bir davulcu ile bölgenin görevli ramazan davulcusu sokakta karşı karşıya geldi. Taraflar arasında kimin davul çalacağı ve bahşiş toplayacağı yönünde başlayan tartışma, kısa sürede alevlendi.

Gerginliğin tırmanmasıyla birlikte olay yerinde hareketli dakikalar yaşandı. Çıkan kavgada korsan davulcu tartaklanırken yoldan geçen sürücüler otomobillerinden inerek kavga eden grubu ayırmaya çalıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23