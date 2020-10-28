Koronaya yakalanan Cemal Enginyurt önce helallik istedi sonra...

Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. Enginyurt yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs sebebiyle Ankara Şehir hastanesinde yattığımı duyarak arayan, soran, mesaj atan, sıkıntımızı paylaşan bütün sevenlerimize teşekkür ediyorum. Telefonlara cevap veremediğim dostlar hakkını helal etsin. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Eşi ve oğlu da tedaviye alındı

Yaptığı bu paylaşımın ardından yeni bir paylaşımda bulunan Enginyurt, eşinin, oğlunun ve danışmanının da koronavirüs nedeniyle tedaviye alındığını aktardı ve "Takdir Yüce Allah'ın" dedi.





Paylaşımında sitemde de bulunan Enginyurt, "Lakin bir geçmiş olsunu çok görenleri Allah'a havale ediyorum Ne kininiz varmış be? Hakkım varsa helal ettim, sizin hakkınız varsa helal ederseniz insan değilsiniz. Gün ola, harman ola" ifadelerini kullandı.