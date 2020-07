Koronavirüsüne yakalanmamak için ne yapılmalı?

Koronavirüsünden korunmak için kişilerin kendi hijyenlerine ve çevresindekilerin hijyenlerine dikkat etmesinin yanı sıra toplu alanlarda bulunmamaları kişilerle temaslardan kaçınmaları gerekmektedir.

Toplu taşıma araçlarında korona virüsüne karşı ne yapmalıyız?

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Songül Özer Covid -19 nedeniyle sıklıkla sorulan bu soruyu şu şekilde yanıtlıyor: "Toplu taşıma araçlarında birlikte yan yana olacağımız kişileri seçme şansımız yok elbette. Peki, ne yapacağız?

Hapşıran ya da öksüren birisi ile karşılaşırsak ya da kendisini kötü hissettiğini düşündüğümüz birisi olursa yanımızda, yakınımızda, mümkünse eğer 1 metreden daha fazla yaklaşmamaya çalışalım. Ama tabi toplu taşımada bu her zaman mümkün olmayacak. Eğer bizim de bu tür şikâyetlerimiz var ve bu tür belirtiler gösteriyorsak aslında biz önce kendimizi koruyacağız. Yani, hasta olan kişinin maske takması burada çok önemli. Hapşırırken eğer bir mendil bulundurabilirsek, mendili hemen ağzımıza ve burnumuza kapatarak öksürmeli ya da hapşırmalıyız. Ondan sonra da o mendili derhal kimsenin temas etmeyeceği bir yere atmamız ya da en azından cebimize koyup sonra bulduğumuz en yakındaki çöpe atmamız gerekiyor. Ya da böyle bir mendil yanımızda yoksa, dirseğimizin iç yüzeyine doğru öksürmemiz ya da hapşırmamız gerekiyor. El yıkamak burada da çok önemli. Böyle bir insanla yakın temas kurmak zorunda kaldıysak, bulduğumuz en yakın yerde elimizi normal su ve normal sabunla yıkayalım. Korona virüsten tek korunma yöntemi budur.”

Virüslere karşı bağışıklık sisteminizi nasıl güçlendirirsiniz?

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Songül Özer Covid -19 nedeniyle sıklıkla sorulan bu soruyu şu şekilde yanıtlıyor: "Korona virüs hayatımızdaki mikroorganizmalardan sadece bir tanesi. Korona virüs gibi salgınlar yapan onlarca virüs ve onlarca bakteri var. Peki, biz bu virüslerle bu bakterilerle ya da mantarlarla her zaman karşılaşmaya devam edecek miyiz? Evet, bunlar hayatımızda hep olacak. O zaman nasıl korunacağız? Ya da vücudumuza bu virüsler girerse hepimizin etkilenme oranı çok farklı olacak. Yani iş yine dönüyor dolaşıyor bağışıklık sistemine geliyor. Biz eğer kendi bağışıklık sistemimizi güçlü tutarsak yani dengeli beslenirsek, güçlü oluruz. Dengeli beslenmek ne demek? Her şeyden yersek tabi ki bizlere yasak olan yiyecekler varsa, özel bir diyet uygulamak zorundaysak o ayrı. Ama her türlü gıdadan azar azar, yeterli miktarda yersek yani dengeli beslenirsek. Peki uyku? Evet, bu da çok önemli. Ortalama 8 ila 10 saatlik bir gece uykusu sağlayabilmek çok önemli. Hareket, herkesin yaşına göre, cinsiyetine göre, beden yapısına göre düzenli egzersizler yapmak. İlla ki spor salonlarına gitmemiz gerekmiyor. İlla aletlerle jimnastikler yapmamız gerekmiyor. Basit yürüyüşler, bizi terletmeyecek normal deniz kenarında ya da bulabileceğiniz oksijeni yüksek yerlerde yaptığımız kısa yürüyüşler. Bunlar ve elbette ve elbette stresten uzak kalmak. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yolu bu. Özel takviyeler ancak belli insanlar için gereklidir. Herkesin vitamin kullanması, herkesin bağışıklık sistemini güçlendirici ilaç kullanması gerekmiyor. Dengeli beslenme, düzenli uyku ve düzenli egzersiz bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin anahtarıdır."

İş ortamında korona virüsüne karşı ne yapmalıyız?

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Songül Özer Covid -19 nedeniyle sıklıkla sorulan bu soruyu şu şekilde yanıtlıyor: "Aynı işyerinde hatta aynı odada nezle grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları belirtileri gösteren bir arkadaşımız varsa yapacağımız en basit şey; bu kişiye 1 metreden daha fazla yaklaşmamaya çalışmak. Eğer böyle bir şansımız yoksa 1 metreden daha fazla yaklaşmak zorundaysak normal bir maske takabiliriz. Bunun illa ki N 95 tipi özel bir maske olmasına gerek yok. Bahsettiğim normal cerrahi maskedir. Tabi ki ortak kullandığımız eşyalar, ortak kullandığımız telefon gibi ofis gereçlerinin de kısa bir süre de olsa bu virüsü üzerinde taşıyabileceğini unutmamalıyız. Hatta kapı kolları bile veya bilgisayar klavyeleri bile bu anlamda bulaştırıcı olabiliyor. O yüzden en önemli şey el yıkama. Maskeyi takmadan önce, maskeyi çıkardıktan sonra veya ortak kullanım alanlarına dokunduktan sonra 20-30 saniye normal su ve normal sabunla elimizi yıkamamız bizi koruyacaktır."

Evimizde korona virüsüne karşı ne yapmalıyız?

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Songül Özer Covid -19 nedeniyle sıklıkla sorulan bu soruyu şu şekilde yanıtlıyor: Korona virüs için riskli bir grup var. 2 yaşın altında ve 65 yaşın üzerindeki insanlar ya da altta yatan hastalığı olanlar, solunum sistemi hastalığı olanlar, KOAH olanlar, kalp yetmezliği olanlar, böbrek yetmezliği olanlar veya organ nakli yapılmış olan kişiler herhangi bir nedenle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanmak zorunda olan kişiler.

Evimizde örneğin bu tür insanlarla birlikte isek, yaşlılarımız ya da çocuklarımız varsa ne yapmalıyız? Okula giden çocuklar varsa veya kalabalık yerlerde yaşamak veya çalışmak zorunda olan yakınlarımız ile aynı evi paylaşıyorsak. İşte bahsettiğimiz bu riskli gruptaki kişilerle bir arada isek yapacağımız şey yine aslında aynı. Yine ellerimizi normal su ve sabun ile yıkamalı yine eğer bu tür hastalık belirtileri taşıyan insanlarla aynı ortamı paylaşmak zorundaysak cerrahi maske normal maske takmaya özen göstermeliyiz. Lütfen ileri yaştaki çok küçük yaştaki yakınlarımızla temas ederken bu kurallara dikkat edelim.

Korona virüsünden korunmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Korona virüs salgını gündemimizde ve bir süre daha gündemimizde kalacak gibi görünüyor. Maalesef hepimiz korona virüsten korkar olduk. Bazılarımız açık ofis adı verilen birçok kişinin aynı salonu kullandığı yerlerde çalışabiliyoruz. Bu masalardan bir tanesinde, bu salonda çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesinde öksürük, hapşırma veya yüksek ateşli olduğunu ifade eden kişiler olabilir. Bu tür şikâyetleri olan çalışan arkadaşlarımız olabilir. Öncelikle panik yapmayacağız.

Bu çok önemli. Çünkü her hapşıran her yüksek ateşi olan her nezle belirtisi gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi gösteren kişi korona virüsü enfeksiyonu taşıyor demek değildir.