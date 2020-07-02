Koronavirüsün hiperaktiviteye yol açtığı tespit edildi

University of Utah Health bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri bir araştırma sonucu yeni tip koronavirüsün kan pıhtısı hücrelerinde hiperaktiviteye yol açtığını tespit etti. Yapılan açıklamada, enfeksiyon sırasında üretilen iltihaplı proteinlerin, trombosit işlevlerini önemli ölçüde değiştirerek hiperaktifliğe yol açtığı; tehlikeli ve potansiyel olarak ölümcül kan pıhtılarını daha yatkın hale getirdiği belirtildi.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, 17'si yoğun bakımda, 9'u solunum cihazına bağlı olmak üzere toplam 41 koronavirüs hastasından aldıkları kan örneklerini sağlıklı kişilerden alınan örneklerle karşılaştırarak virüsün pıhtı hücrelerinde genetik değişikliği tetiklediğini keşfetti.

Farklı gen analizleri kullanarak, laboratuvar testlerinde kan pıhtısı oluşumunun önemli bir bileşeni olan trombosit kümelenmesi üzerine çalışan araştırmacılar, bu değişikliklerin pıhtı hücrelerinin bağışıklık sistemiyle etkileşime geçme yolunu da önemli ölçüde değiştirdiğini belirtti.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan bilim insanı Robert A. Campbell, "Bulgularımız, COVID-19 dediğimiz bulmacaya önemli bir parça ekledi. Enfeksiyon sebebiyle iltihabın ve sistemik değişikliklerin pıhtı hücrelerinin işlevlerini nasıl etkilediklerini ve COVID hastalarında neden yüksek sayıda trombositler gördüğümüzü açıklayabilecek hızlı kümelenmelerine nasıl sebep olduğunu bulduk." ifadelerini kullandı.

Campbell ayrıca, koronavirüs tedavisi için doktor önerisi dışında aspirin kullanımına karşı çeşitli uyarılarda bulundu.