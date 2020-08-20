Koronavirüsün gripten ayıran bir özelliği ortaya çıktı

İngiltere Doğu Anglia Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu koronavirüsün grip ve soğuk algınlığından ayıran bir özelliğini ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün yol açtığı tat ve koku kaybının mevsimsel grip ile soğuk algınlığından daha farklı olduğu belirtildi.

Koronavirüs hastalarında koku kaybının ani ve daha şiddetli olduğunu söyleyen araştırmacılar, koku kaybı yaşayan koronavirüs hastalarının daha rahat nefes alabildiklerine dikkat çekti.

Çalışma kapsamında 10'u koronavirüs, 10'u şiddetli soğuk algınlığı veya grip, 10'u ise sağlıklı olan 30 gönüllü üzerinde koku ve tat testi gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, koku ve tat kaybının koronavirüs hastalarında daha şiddetli olduğunu gösterdi.

Konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmanın başyazarı Prof. Carl Philpott, "Koronavirüsü diğer solunum virüslerinden ayıran gerçekten ayırt edici özellikler var gibi görünüyor. Bu çok heyecan verici çünkü koklama ve tat testlerinin Covid-19 hastaları ile normal soğuk algınlığı veya grip olan insanlar arasında ayrım yapmak için kullanılabileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca koronavirüsü atlatan kişilerin koku ve tad duyularının birkaç hafta içerisinde geri döndüğünü belirten Philpott, insanların evde kahve, sarımsak, portakal, limon ve şeker gibi ürünlerle kendi koku ve tat testlerini yapabileceklerini söyledi.

Çalışma sonuçları Rhinology dergisinde yayınlandı.