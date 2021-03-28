  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüsün en çok görülen etkisine çözüm bulundu
Sağlık

Koronavirüsün en çok görülen etkisine çözüm bulundu

Koronavirüs yüzünden kaybedilen koku duyusunun koku eğitimiyle yeniden kazanılabileceği Oxford Academic'de yayımlanan bir makale ile ortaya kondu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 00:17:00 -
Koronavirüsün en çok görülen etkisine çözüm bulundu

Oxford Academic'de yayımlanan araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların yüzde 77'sinin bir tür koku duyusu kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.

Enfekte olunması sonucu koku duyusu kaybı yaşayan kişiler, önceden kendilerine normal gelen kokulardan daha sonra rahatsızlık duyacak "parosmi" adlı bir rahatsızlık geçirebiliyor.

Birkaç araştırma ise koku eğitiminin, koku alma duyusunun bir kısmını veya tamamını sinüs enfeksiyonları gibi diğer viral hastalıklar yüzünden kaybedenlere yardımcı olabileceğini gösterdi.

Fizik tedaviye benzeyen ve tekrarlanması gereken koku eğitimi, koku alma sistemini uyarmak ve eski haline dönmesine yardımcı olmak için aylar sürecek şekilde günde iki kez güçlü kokuları koklamayı gerektiriyor.

Araştırmada, kişilerde koku kaybı iki haftanın ardından düzelmediyse koku eğitimine başlanabileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan Türkiye'ye teşekkür!
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye teşekkür!

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Türkiye’nin Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için bulunduğu yardım teklifi nedeniyle teşekkür etti...
YARSAV eski Başkanı'ndan 'kandil' zırvalığı
Gündem

YARSAV eski Başkanı'ndan 'kandil' zırvalığı

'Türkçe ezan' çıkışı ve başörtüsü düşmanlığıyla bilinen YARSAV eski Başkanı CHP'li Ömer Faruk Eminağaoğlu, Berat Kandili'nin olduğu bugünde ..
S-400'lerin yerini mi alacak? Türkiye'den 'siper' açıklaması
Gündem

S-400'lerin yerini mi alacak? Türkiye'den 'siper' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'Siper füzeleri S-400'ün yerini alır mı?' sorusuna cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay