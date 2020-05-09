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Aktüel

Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarına "yan flüt" çalarak teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:39:45 -
Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarına "yan flüt" çalarak teşekkür etti

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 64 yaşındaki doktor, sağlık çalışanları için "yan flüt" ile eser seslendirdi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı Dr. Şevket Hüseyin Akpınar'ın, 30 Mart'ta koronavirüs tanısıyla tedavisine başlandı.

Mayısın başında sağlığına kavuşan doktor taburcu edilerek, meslektaşlarının alkışlarıyla evine uğurlandı. Salgını yenen Akpınar, meslektaşlarına yan flütle parça çalarak, teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ve Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Talha Sütçü, Akpınar'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akpınar, koronavirüs tedavisi boyunca hiçbir zaman ümidini kaybetmediğini belirterek, tüm vatandaşların salgına karşı tedbir almaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.




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