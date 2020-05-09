Koronavirüsü yenen çiftçi immün plazma bağışçısı oldu

SAMSUN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Celal Uzunoğlu, başka hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışında bulundu.



Samsun'un Çarşamba ilçesinde çiftçilik yapan 54 yaşındaki Uzunoğlu ile yeğenlerine, hasta ziyareti sırasında koronavirüs bulaştı.

Bazı belirtiler üzerine Çarşamba Devlet Hastanesine başvuran Uzunoğlu'na yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede 7 gün tedavi gören Uzunoğlu, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

İmmün plazma bağışında bulunmaya karar veren Uzunoğlu, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi gelerek bağışta bulundu.

Uzunoğlu, AA muhabirine, akrabaları olan bir hastayı yeğenleriyle ziyarete gittiklerini, burada koronavirüse yakalandıklarını söyledi.

Koronavirüs tedavisi gören bu hastanın hayatını kaybettiğini anlatan Uzunoğlu, "Ben ve yeğenlerimde de belirtilerin başlaması üzerine hastaneye başvurduk. Tedavi gördükten sonra sağlığımıza kavuştuk. Diğer hastalara faydam olması için immün plazma bağışında bulunmaya karar verdim. Umarım diğer hastalara şifa olur." dedi.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ise insanlığa fayda sağlayabilmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Türkiye olarak Kovid-19 ile mücadelede iyi bir noktadayız. Süreci güzel götürüyoruz. İmmün plazmadan da umutluyuz. Samsun'da immün plazma veren hasta sayımız 40'a ulaştı." ifadesini kullandı.



