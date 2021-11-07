Koronavirüsü atlattı, aşı karşıtlarına seslendi: Bu yoldan vazgeçin
Koronavirüse yakalanıp sağlığına kavuşan gazeteci Fatih Uğurlu, pandemi ile mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.
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Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, koronavirüse yakalanıp, sağlığına kavuştuktan sonra önemli mesajlar verdi.
'Aşıyı kötülemekten vazgeçin'
Hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini söyleyen Uğurlu, "Biz iki doz BioNTech aşımızı olduk. Hastalığımız da çok şükür hafif geçti." dedi. Aşıya karşı olanlara da seslenen Uğurlu, vatandaşlara aşıyı kötülemekten vazgeçmeleri çağrısında bulundu.
Eski Türkiye'yi hatırlattı
Eski Türkiye'nin sağlık sistemini hatırlatan Fatih Uğurlu, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra, sağlık yetkililerin kendisini aradığını, ilaçlarını evine kadar getirdiklerini söyledi. Uğurlu, "Elimizde bulunan sağlık sistemine şükretmeliyiz." dedi.