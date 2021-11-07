  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüsü atlattı, aşı karşıtlarına seslendi: Bu yoldan vazgeçin
Sağlık

Koronavirüsü atlattı, aşı karşıtlarına seslendi: Bu yoldan vazgeçin

Koronavirüse yakalanıp sağlığına kavuşan gazeteci Fatih Uğurlu, pandemi ile mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 19:38:00 - 2021-11-07 19:55:54

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, koronavirüse yakalanıp, sağlığına kavuştuktan sonra önemli mesajlar verdi.

'Aşıyı kötülemekten vazgeçin'

Hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini söyleyen Uğurlu, "Biz iki doz BioNTech aşımızı olduk. Hastalığımız da çok şükür hafif geçti." dedi. Aşıya karşı olanlara da seslenen Uğurlu, vatandaşlara aşıyı kötülemekten vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Eski Türkiye'yi hatırlattı

Eski Türkiye'nin sağlık sistemini hatırlatan Fatih Uğurlu, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra, sağlık yetkililerin kendisini aradığını, ilaçlarını evine kadar getirdiklerini söyledi. Uğurlu, "Elimizde bulunan sağlık sistemine şükretmeliyiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da köprü kapatıldı! Bu yollara dikkat
Gündem

İstanbul'da köprü kapatıldı! Bu yollara dikkat

İstanbul maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı.

CHP'li vekil
Siyaset

CHP'li vekil "mağdur" diye ziyaret etmişti... Bakın kim çıktı

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün "mağdur" diye ziyaret ettiği "MS'im komutanım" isimli kitabın yazarı Ümit Can Özorman'ın kript..
AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Böyle bir rakam olacak
Ekonomi

AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Böyle bir rakam olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücret düzenlemesi vatandaşımızın yüzünü güldürecek" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay