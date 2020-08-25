  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Koronavirüste vaka sayısı artıyor! İspanya orduyu göreve çağırdı
Dünya

Koronavirüste vaka sayısı artıyor! İspanya orduyu göreve çağırdı

İspanya’da koronavirüs sebebiyle vaka takibi ve sağlık hizmetleriyle ilgili yardım edilebilmesi için 2000 askerden oluşan birliklerin göreve çağrıldığı duyrduldu. Başbakan Pedro Sanchez basına açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 16:29:00 -
Koronavirüste vaka sayısı artıyor! İspanya orduyu göreve çağırdı

Dünyayı etkisi altına alan Çin’den yayılan koronavirüste vaka sayıları giderek artıyor. Salgında son 24 saatte Brezilya'da 565, Hindistan'da 848, Meksika'da 320, Rusya'da 120, İran 125 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya’dan gelen aşı haberleri sonrası İngiltere’den ilaç firması Astra Zeneca da aşıya dair açıklamalarda bulundu. Şirket koronavirüse karşı geliştirilen potansiyel antikor tedavisinin ilk faz aşamasına geçtiklerini duyurdu.

Ordu harekete geçti

Kovid-19 ile ilgili aşı gelişmeleri dünya basınına yansırken Güney Afrika ve İspanya’da vaka sayılarındaki artış dikkat çekti.

İspanya'da son günlerde görülen Kovid-19 vaka sayılarındaki artıştan sonra ordu harekete geçti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez katıldığı basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan ordunun salgınla mücadele için göreve çağrıldığını duyurdu. Artan vakalar karşısında bölgesel yönetimlere destek verileceği amaçlanırken vaka takibi ve sağlık hizmetleriyle ilgili yardım edilebilmesi için 2000 askerden oluşan birliklerin yollanacağı bilgisi verildi.

İspanya'da yeni vaka sayılarında 19 bin 382 artış oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Dünya

Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyadaki sistemi altüst eden yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı..
ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok
Dünya

ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın alma çabalarına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Net..
Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!
Dünya

Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin İsrail..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı