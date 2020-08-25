Koronavirüste vaka sayısı artıyor! İspanya orduyu göreve çağırdı
İspanya’da koronavirüs sebebiyle vaka takibi ve sağlık hizmetleriyle ilgili yardım edilebilmesi için 2000 askerden oluşan birliklerin göreve çağrıldığı duyrduldu. Başbakan Pedro Sanchez basına açıklamalarda bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan Çin’den yayılan koronavirüste vaka sayıları giderek artıyor. Salgında son 24 saatte Brezilya'da 565, Hindistan'da 848, Meksika'da 320, Rusya'da 120, İran 125 kişinin öldüğü bildirildi.
Rusya’dan gelen aşı haberleri sonrası İngiltere’den ilaç firması Astra Zeneca da aşıya dair açıklamalarda bulundu. Şirket koronavirüse karşı geliştirilen potansiyel antikor tedavisinin ilk faz aşamasına geçtiklerini duyurdu.
Ordu harekete geçti
Kovid-19 ile ilgili aşı gelişmeleri dünya basınına yansırken Güney Afrika ve İspanya’da vaka sayılarındaki artış dikkat çekti.
İspanya'da son günlerde görülen Kovid-19 vaka sayılarındaki artıştan sonra ordu harekete geçti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez katıldığı basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan ordunun salgınla mücadele için göreve çağrıldığını duyurdu. Artan vakalar karşısında bölgesel yönetimlere destek verileceği amaçlanırken vaka takibi ve sağlık hizmetleriyle ilgili yardım edilebilmesi için 2000 askerden oluşan birliklerin yollanacağı bilgisi verildi.
İspanya'da yeni vaka sayılarında 19 bin 382 artış oldu.