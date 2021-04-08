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Medya Koronavirüse yakalanmıştı! Çocuklar Duymasın dizisinin ünlü oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı
Medya

Koronavirüse yakalanmıştı! Çocuklar Duymasın dizisinin ünlü oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

Ölümcül sonuçlar doğran yeni tip koronavirüse yakalanan Çocuklar Duymasın dizisinde Sertaç karakterini oynayan oyuncu Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 14:33:00 -
Koronavirüse yakalanmıştı! Çocuklar Duymasın dizisinin ünlü oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Sertaç karakteriyle tanınan oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı

Durumu ağırlaşan 42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı.

Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Virüsün Kalust Şalcıoğlu'nun akciğerlerine indiği öğrenildi.

Hastaneye yatmadan önce poz veren Kalust Şalcıoğlu, "Şimdilik tek şikayetim öksürük; ateşim ya da kas ağrım yok" demişti.

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