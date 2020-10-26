Koronavirüse yakalanan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya bir şok daha! Soruşturma başlatıldı

UEFA Uluslar Ligi için Portekiz milli takımı kampına katılan ve corona virüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki evinde karantinaya girdi. Juventus oyuncusu, iyileşmeden ülkesinden İtalya'ya gidince covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile gündeme geldi.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Rai Radio'ya verdiği demeçte Ronaldo'nun kurallara saygı duymadığını söyledi. Spadafora, "Cristiano protokollere saygı duymadı. Federal Savcı Ofisi, kanıtlara dayanarak soruşturma başlattı" dedi ve kimsenin protokollerden muaf olmadığını aktardı.

Ronaldo suçlamaları kabul etmedi

Ronaldo ise İtalya Spor Bakanı'nın söylediklerini reddetti. 35 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından "Ben hep evdeyim. Şimdi güneş banyosu yapıyorum ve günlerin geçmesini bekliyorum. Kurallara saygılıyım, hepsine uydum. Söylenenler yalan" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

"İtalya'ya hava ambulansı ile döndüm" diyen yıldız oyuncu, "kimse ile iletişim kurmadım, Turin'de bile. Ailem evin başka bir katında, herhangi bir etkileşimde bulunmuyoruz" diye konuştu.