Koronavirüse yakalanan Faik Öztrak'tan yeni açıklama

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

İkinci koronavirüs testinin negatif olduğunu ve hastalığı atlattığını belirten Öztrak karantinadan çıktığını bildirdi. Hastalığı sürecinde kendisine moral verenlere teşekkürlerini ileten Öztrak şu ifadeleri kullandı.

"İkinci Kovid testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibarıyla karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız."