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Gündem Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun
Gündem

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun "Ben sıklıkla test olan birisiyim" şeklindeki sözleri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yalanını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:22:00 -

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İmamoğlu'nun o açıklamasında kullandığı "Ben sıklıkla test olan birisiyim" ifadesi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yalanını da ortaya çıkardı.

Özel, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı'ndaki isimlerin sürekli koronavirüs testi yaptırdığını belirterek bunun bir israf olduğunu ve kendilerinin böyle bir şey yapmadığını iddia etmişti.

CHP'li Engin Altay'da yalanlamıştı

İmamoğlu'nun Özgür Özel'in yalanlaması ilk değil. Daha önce bir başka CHP'li Engin Altay ise yaptığı bir konuşmada, kendisinin bugüne kadar 3 kez koronavirüs testi yaptırdığını ve kendilerine test yaptırmada ayrıcalık tanındığını söylemişti.

Şimdi gözler; Ekrem İmamoğlu ve Engin Altay'ın sözleri sonrası yalanı ortaya çıkan Özgür Özel'in milletten özür dileme cesaretini gösterip gösteremeyeceğinde.

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Yorumlar

merdo

Ekrem Reis. Rabbim sana şifa versin. devletimizin başına geç biran önce. kurtar bizi adaletsizlikten liyakatsizlikten.
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reis

yalan atıyrodur sırf dikkat çekmek için.
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