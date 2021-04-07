  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Koronavirüse yakalanan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan açıklama
Medya

Koronavirüse yakalanan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan açıklama

Bir Zamanlar Çukurova'ya bu sezon katılan Furkan Palalı, koronavirüse yakalanmasının ardından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:35:00 -
Koronavirüse yakalanan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan açıklama

Atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Fikret Fekeli karakterini oynayan Furkan Palalı koronavirüse yakalanmasının ardından bir açıklama yaptı.

 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini oyanayan  Furkan Palalıkoronavirüse yakalandı. 34 yaşındaki Furkan Palalı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gayet iyiyim, en kısa zamanda tedavi sürecimi tamamlayıp işime döneceğim. Lütfen merak etmeyin."

Yurt dışında da bir hayran kitlesine sahip olan Furkan Palalı mesajını ayrıca İspanyolca ve İngilizce de yayınladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Biden Türkiye'yi destekleyecek
Gündem

Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Biden Türkiye'yi destekleyecek

Bir panele konuk olan Yunan Profesör Giorgos Romanos, Biden yönetiminin Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını destekleyeceğini ifade etti...
Heyecanlandıran döviz tahmini: Nisan ayının 15'inden itibaren...
Ekonomi

Heyecanlandıran döviz tahmini: Nisan ayının 15'inden itibaren...

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere, bu yıl iyi bir ziyaretçi, 20-25 milyar civarında ..
Bakan Soylu: Eğer yapmazsak, millet bize bunu söylesin
Gündem

Bakan Soylu: Eğer yapmazsak, millet bize bunu söylesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Değil darbe yapmaya kalmak, bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay