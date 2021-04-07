Koronavirüse yakalanan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan açıklama

Atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Fikret Fekeli karakterini oynayan Furkan Palalı koronavirüse yakalanmasının ardından bir açıklama yaptı.



Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini oyanayan Furkan Palalıkoronavirüse yakalandı. 34 yaşındaki Furkan Palalı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gayet iyiyim, en kısa zamanda tedavi sürecimi tamamlayıp işime döneceğim. Lütfen merak etmeyin."

Yurt dışında da bir hayran kitlesine sahip olan Furkan Palalı mesajını ayrıca İspanyolca ve İngilizce de yayınladı.