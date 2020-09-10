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Siyaset Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşinden haber var!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşinden haber var!

Abdülkadir Selvi, koronavirüse yakalanan Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:23:00 - 2020-09-10 09:24:51
Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşinden haber var!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktası olan Çin’in Vuhan kentinde hayat neredeyse tamamen normale döndü ama başkent Ankara, Türkiye’nin Vuhan’ı olarak anılıyor. Son günlerde tekrar yükselişe geçen koronavirüs vakalarının çoğunluğu Ankara’da görülürken, İç Anadolu’nun genelinde de tehlike devam ediyor.

Düğün, cenaze, hasta ziyaretleri ve toplu ulaşım araçları virüsün yayılmasına neden olurken, Ankara’da vakaların artmasının temel nedeni olarak memleketinden şehre dönenler gösteriliyor.

Kendi şehrinden Ankara’da dönen vatandaşlar tehlikeye neden olurken, virüs siyasilere de sıçradı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere, virüse yakalanan siyasiler endişelendiriyor.

Son Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı belirtilirken, ikilinin son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Yıldırım çiftinin ilaç tedavisinin bittiğini açıkladı.

Ali Babacan’ın tedavisinin bittiğini, evde karantina altında olduğunu belirten Selvi, eşi Zeynep Babacan’ın ise tamamen iyileştiğini aktardı. Yıldırım çiftinin ilaç tedavisinin sonlandığını söyleyen Abdülkadir Selvi, Semiha Yıldırım’ın ilk gün halsizlik ve ateşlenme yaşadığını, Binali Yıldırım’ın ise hastalığı daha hafif atlattığını kaydetti. Karantina sürecinin devam edeceğini söyleyen Selvi, “Bu sırada en çok torunları özlemişler. Onlarla da cep telefonundan görüntülü olarak görüşmek suretiyle hasret gidermişler.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mücahit

Cenabıallah şifa versin son başbakanımız ve eşine. Bu ülkeye çok büyük hizmetleri olmuş bir başbakan kendileri.Kendisine minnettarız. Cenabıallah bu ülkeye halka hizmet hakka hizmet anlayışı ile hizmet eden, ülkesini dünyadaki zalim çakal devletlere yem etmemek için her türlü gayreti gösteren dürüst,akıllı,inançlı, vatansever siyasetcilerin sayısını artırsın inşallah.
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