Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hastaneye kaldırıldı
Yeni tip koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li Rıza Akpolat hastaneye kaldırıldı.
Geçen hafta yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedavi için hastaneye yattığını duyurdu.
Akpolat, ''Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.Tedavi sürecim hastanede devam ediyor" dedi.