Koronavirüse yakalanan AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun acı günü
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun babası Hacı Bayram Akbaşoğlu vefat etti.
Bir süredir yeni tip koronavirüs tedavisi gören AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, babasından acı haberi aldı.
Vekil Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun babası Hacı Bayram Akbaşoğlu hayatını kaybetti.
Cenaze 15 Ağustos Cumartesi günü Eyüp Sultan Camii’nden kaldırılacak ve Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilecek.
Akbaşoğlu koronavirüs tedavisi görüyor
Türkiye’de etkili olan koronavirüs bazı siyasileri de etkiledi. Temmuz ayı başında AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu koronavirüse yakalanmış ve 17 Temmuz’da girdiği yoğun bakımdan geçtiğimiz hafta çıkmıştı. Akbaşoğlu, yeni tip koronavirüs tedavisine normal serviste devam ediliyor.