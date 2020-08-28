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Teknoloji Koronavirüse karşı en fazla koruma sağlayan maske belli oldu
Teknoloji

Koronavirüse karşı en fazla koruma sağlayan maske belli oldu

Japon bilim insanları, maskeler üzerinde gerçekleştirdikleri detaylı incelemeler sonucu koronavirüs salgınına karşı hangi maskenin en fazla koruma sağladığını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 02:53:00 -
Koronavirüse karşı en fazla koruma sağlayan maske belli oldu

Japon bilim insanları, koronavirüs salgınına karşı kullanılan maskeleri karşılaştırarak hangi maskenin daha etkili koruma sağladığını ortaya çıkardı. İncelemeler sonucu, pamuk kullanılarak örülen maskelerin virüse karşı koruma sağlamadığı belirtildi.

Çalışma kapsamında, saniyede 415 kuadrilyon hesaplama yapabilen 'Fugaku' isimli süper bilgisayar yardımıyla 3 farklı maske türü üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan analizler sonucu, kullan-at tarzında üretilen tıbbi maskelerin en koruyucu ve etkili maske olduğu tespit edildi.

Cerrahi tipi maskelerin kişi öksürdüğü zaman daha az damlacığı dışarı attığı, öksürüklerin neredeyse hepsini tutmayı başardığı belirlendi. Pamuk ve polyester maskelerde ise bu oranın yüzde 80 olduğu aktarıldı. Ayrıca cerrahi maskelerde hava damlacıklarının salınma oranı yüzde 10 olurken, pamuklu ve polyester maskelerde bu oran yüzde 40 olarak kaydedildi.

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