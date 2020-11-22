Koronavirüs yeni yasaklar | Koronavirüs salgını sebebiyle haftanın her günü 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Ayrıca 81 ilde hafta sonları kısıtlamalar yaşanıyor. Salgın sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi ve uzaktan eğitimin devam etmesine karar verildi. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları yaşanmasına rağmen bazı vatandaşlar kurallara riayet etmiyor. Pek çok ilde hafta sonu meydanlarda, caddelerde kalabalıklar yaşandı. Bu sebeple vatandaşlar yeni yasakların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Koronavirüs yeni yasaklar gelir mi?

Koronavirüs yeni yasaklar gelecek mi? | Sokağa çıkma yasağı hafta içi olacak mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada yeni kısıtlamaların gelebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "insan hareketliliğini mümkün olduğu kadar azaltarak virüsün bulaşma hızını düşürecek ilave tedbirler almak mecburiyetinde kaldık. Milletimiz TMM diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarıyla bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek, hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz" diye konuştu.