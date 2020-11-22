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Korona Virüs Koronavirüs yeni yasaklar gelecek mi? | Sokağa çıkma yasağı hafta içi olacak mı?
Korona Virüs

Koronavirüs yeni yasaklar gelecek mi? | Sokağa çıkma yasağı hafta içi olacak mı?

Yeni yasaklar ne zaman gelecek? | Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayıları artmaya başlayınca önemli kısıtlama kararları alındı. Kısıtlama saatleri dışında da vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi. Ancak hafta sonu pek çok ilde istenmeyen manzaralar oluştu. Vatandaşlar salgını unutup bazı alanlarda kalabalıklar oluşturdu. Özellikle İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık salgın için endişe oluşturdu. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Koronavirüs kısıtlamaları olacak mı? | Koroavirüs yeni yasaklar | Cumhurbaşkanı açıklama

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:02:00 -
Koronavirüs yeni yasaklar gelecek mi? | Sokağa çıkma yasağı hafta içi olacak mı?

Koronavirüs yeni yasaklar | Koronavirüs salgını sebebiyle haftanın her günü 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Ayrıca 81 ilde hafta sonları kısıtlamalar yaşanıyor. Salgın sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi ve uzaktan eğitimin devam etmesine karar verildi. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları yaşanmasına rağmen bazı vatandaşlar kurallara riayet etmiyor. Pek çok ilde hafta sonu meydanlarda, caddelerde kalabalıklar yaşandı. Bu sebeple vatandaşlar yeni yasakların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Koronavirüs yeni yasaklar gelir mi?

Koronavirüs yeni yasaklar gelecek mi? | Sokağa çıkma yasağı hafta içi olacak mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada yeni kısıtlamaların gelebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "insan hareketliliğini mümkün olduğu kadar azaltarak virüsün bulaşma hızını düşürecek ilave tedbirler almak mecburiyetinde kaldık. Milletimiz TMM diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarıyla bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek, hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz" diye konuştu.

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