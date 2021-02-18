  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Koronavirüs yaşam süresini kısalttı
Dünya

Koronavirüs yaşam süresini kısalttı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, koronavirüs nedeniyle ülke halkının ortalama yaşam süresi 1 yıl azaldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 21:09:00 -
Koronavirüs yaşam süresini kısalttı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) yetkilileri, Kovid-19 salgını kaynaklı ölüm dalgasının, ABD vatandaşlarının ortalama yaşam süresini 2020'nin ilk yarısında "şaşırtıcı bir şekilde" düşürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, bu kapsamda 2020'nin ilk yarısında ortalama yaşam süresinin 1 yıl azalarak 77,8 olarak belirlendiğini aktardı.

Kurum yetkilileri, doğrudan salgın kaynaklı ölümlerin yanında Kovid-19'un kalp hastalığı, kanser ve diğer koşullardan kaynaklanan ölümler üzerindeki derin etkisinin de sonuçlara yansıdığı bilgisini paylaştı.

CDC Ölüm İstatistikleri Şefi Robert Anderson, "Bu büyük bir düşüş. Böyle bir düşüşü görmek için 2. Dünya Savaşı'na 1940'lara geri dönmelisiniz." ifadesini kullandı.

"Siyahi ve hispaniklerin sayısı fazla"

CDC'nin açıkladığı istatistiklere göre, siyahi ve Latin Amerikalıların ortalama yaşam süresindeki kaybın daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Ülkede salgından en çok etkilenen siyahilerin ortalama yaşam süresi yaklaşık 3 yıl, Latinlerde ise yaklaşık 2 yıl kısaldı.

CDC yetkilisi Prof. Bibbins-Domingo, "ABD'deki siyahi ve Hispanik topluluklar, bu salgının yükünü çekmiş durumda." dedi.

Salgında ön saflarda çalışanların çoğunluğunun siyahi ve Latin Amerikalılardan oluştuğunu vurgulayan Domingo, sağlıklı yaşam fırsatı konusunda ülkedeki eşitsizliklere işaret etti.

Domingo, mevcut koşulları iyileştirmek için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Regaip kandili kılınacak namaz
İSLAM

Regaip kandili kılınacak namaz

Regaip kandilinde hangi namaz kılınır? Mübarek üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başladı. Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayacak gec..
Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu
Dünya

Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinin ardından bölgeye adeta yerleşen Rusya'nın sinsi planları gün yüzüne çıkıyor. Dağlık Karabağ'daki..
Hamas’tan, Suudi Arabistan'a Hudari çağrısı
Dünya

Hamas’tan, Suudi Arabistan'a Hudari çağrısı

Hamas, Suudi Arabistan'a Hamas yetkilisi Hudari'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay