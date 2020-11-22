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Korona Virüs Koronavirüs testi kaç lira? | Özel hastanede koronavirüs testi ne kadar?
Korona Virüs

Koronavirüs testi kaç lira? | Özel hastanede koronavirüs testi ne kadar?

Koronavirüs testi ne kadar? Koronavirüs salgını sebebiyle bazı vatandaşlar testlerini özel hastanelerde yaptırıyor. Ancak özel hastaneler test için farklı tarifeler uyguluyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda önemli bir karar aldı. Peki, koronavirüs testi ne kadar? | Koronavirüs test ücreti ne kadar? | Koronavirüs testi fazla ödeyenler paralarını alabilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:02:00 -
Koronavirüs testi kaç lira? | Özel hastanede koronavirüs testi ne kadar?

Koronavirüs PCR testi ne kadar? | Koronavirüs belirtisi gösterdiğini düşünenler sıra beklememek için özel hastanelerde test yaptırmayı uygun buluyor. Peki, özel hastanelerde koronavirüs testi ne kadara yapılıyor? | Koronavirüs testi kaç lira?

Koronavirüs testi kaç lira? | Özel hastanede koronavirüs testi ne kadar?

Koronavirüs testlerini kimi özel hastaneler 200 liraya kimi ise 500 liraya yapıyordu. Vatandaşların şikayetlerinin ardından konuya Sağlık Bakanlığı el attı. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 (SARS-CoV-2) testi için sağlık kuruluşlarına başvurularda, belirlenen fiyat tarifesinin dışındaki uygulamalar için yaptırım uygulanacağını bildirdi. Bundan sonda koronavirüs testleri için maksimum 250 lira ücret alınabilecek.

Koronavirüs testine fazla para ödeyenler ücretlerini geri alabilir mi?

Yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek” denildi.

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