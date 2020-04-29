Koronavirüs testi için 4 bin lira istenince acile aracıyla daldı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Mahmut G., öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle evinin yakınında bulunan bir özel hastaneye başvurdu.

G., görevlilere koronavirüse yakalandığından şüphelendiğini söyledi.

Görevliler de G.'yi vezneye yönlendirdi. Vezneye giden G.'nin iddiasına göre, kendisinden ücret istendi.

Aracıyla hastane kapısından girmeye çalıştı

Bunun üzerine tartışma çıktı. Öfkeyle dışarı çıkan G., aracıyla hastane kapısından içeri girmeye çalıştı. Mahmut G., ağabeyine ait ciple hastane kapısına çarptı. Geri manevra yaparak tekrar kapıya çarpan G., camların kırılmasına neden oldu.

Polis gözaltına aldı

Yaşanan tüm bu anlar, hastane içerisinde büyük paniğe neden oldu. Olay anı saniye saniye, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. G. de kendi cep telefonuyla görüntü çekerek, hastane yetkililerine tepki gösterdi. Hastanenin güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek, G.'yi araçtan indirdi ve polisi çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli adamı gözaltına alırken, araç da çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

"Sinirlendim, aracımla girdim"

Yaşanılan olayı anlatan ve pişman olduğunu söyleyen Mahmut G., "İki, üç gündür öksürüğüm vardı. Öksürüğüm geçmedi. Geçmeyince de koronavirüs testi için hastaneye gittim. Bana en yakın hastane buydu. Test için ücret talep ettiler benden. 'Biz de şüpheleniyoruz, tomografi çekilecek' dediler. Ondan sonra ödeme yerine geçince 4 bin lira hesap çıkardılar. Bu tutarı ödeyecek gücüm olmadığını söyledim. TV'lerde de söylediler, 'Ücretsiz yapılması gerekiyor' denildi. Sinirlendiğim için 'Arabayla girerim beni ciddiye alın' dedim. Bana 'Ne yaparsan yap' dediler. Ben de sinirlendim, aracımla girdim. Yapmaman gerekirdi ama o an sinirle yaptım. Pişmanım." diye konuştu.

Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen G., savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Hastaneden gelen açıklama

Bu arada olayın meydana geldiği özel hastaneden, yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

"28.04.2020 tarihinde hastanemizde gerçekleşen şiddete dayalı olayla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına tarafımızdan bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Sağlık Bakanlığı yönetiminde koronavirüs salgını sebebiyle oluşturulan algoritmaya göre, herhangi bir özel hastaneye başvuran hastaların muayene ve tetkikleri yapıldıktan sonra koronavirüs tanısı konulması halinde süreç boyunca oluşan ve oluşacak tüm masrafları Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından karşılanmakta, hastadan herhangi bir ücret alınmamaktadır.

"Tetkik ve tahlillerin masrafı kendisine bildirildi"

28.04.2020 tarihinde, saat 19.00 civarında gerçekleşen söz konusu olayda; ilgili şahıs hastanemizin acil servis birimine gelerek ve herhangi bir somut koronavirüs belirtisine sahip olmadığı halde, koronavirüs tanısı için gerekli testlerin yapılmasını istemiştir. O sırada acil servis birimimizde görevli hekimimiz gerekli muayeneyi yaptıktan sonra koronavirüse ilişkin bir bulgu gözlemlemediğini ancak istediği takdirde gerekli tetkik ve tahlillerin yapılabileceğini aktararak, şahsı acil servis birimimizim bankosuna yönlendirmiştir. Bankoda görev yapan çalışma arkadaşlarımız şahsa ilgili algoritma doğrultusunda uygulanması gereken süreci anlatmış, ilgili tetkik ve tahlillerin masrafı kendisine bildirerek onayını istemiştir.

"Şikayetçi olunmuş ve konu yargıya intikal etmiştir"

Masrafın telaffuz edilmesiyle birlikte, şahıs beklenmeyen bir biçimde sözlü şiddete başvurmuş, hastanemizde sürdürülen sağlık hizmetlerinin aksamasına ve acil servis birimimizde tedavi alan/almaya hazırlanan hastalarımızı rahatsız edici davranışlarda bulunmaya başlamıştır. Şahıs ilgili görevlilerimizin uyarılarına aldırış etmeden, acil servis kapısından çıkarak binamızın otopark kısmında duran özel aracına binmiş ve zarar verme kastıyla binamızın girişine birkaç kez çarparak, binamızda maddi zarara, ayrıca hem personelimizde hem de hastalarımızda korku ve paniğe neden olmuştur.

"Takipçisi olacağız"

Bu nedenle 155 aranarak polis çağrılmış ve saldırgan kişi, gelen polis ekipleri eşliğinde karakola götürülmüştür. Şahıs hakkında şikayetçi olunmuş ve konu yargıya intikal etmiştir. Pandemi süreci nedeniyle büyük özveriyle, gece-gündüz demeden toplum sağlığı için çalışan bizler söz konusu olayın yaşanması nedeniyle duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşır, hem şiddete maruz bırakılan personelimiz hem de o sırada hastanemizde bulunan ve ilgili şahsın yaşattığı dehşete tanıklık eden hastalarımız adına hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bilginize sunarız."