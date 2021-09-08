  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Katil Esed rejimi kuşattıkları mahalleye giriş yaptı
Bakanlık düğmeye bastı! Atık su seferberliği
Bakan Abdulhamit Gül, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
Doğum yapan koronavirüslü 2 anne hayatını kaybetti
Sağlık Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? PCR testi sonuç öğren
Sağlık

Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? PCR testi sonuç öğren

E devlet PCR testi sonucu | Koronoavirüs salgınında yeni bir dönem başladı. 6 Eylül 2021 itibariyle bazı alanlara girişte PCR testi zorunluluğu getirildi. Hem hastalık belirtisi olanlar hem de aşı olmadıkları için test yaptıranlar sonuçların nereden nasıl sorgulamaları gerektiğini araştırıyor. Peki, PCR testi sonucu nasıl öğrenilir? Korona test sonucu sorgula

Yeniakit Publisher
2021-09-08 16:41:00 -
Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? PCR testi sonuç öğren

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yaklaşık 100 milyon doz aşı uygulandı. Bazı vatandaşlar ise aşı olmadı. Aşı olmayan kişiler içinse 6 Eylül’de PCR tesit zorunluluğu başladı. Öğretmenler ve okul çalışanları aşı olmadıysa haftada 2 kez PCR testi vermez zorunda. Ayrıca aşı olmayanlar konser, tiyatro ve sinemaya gidebilmek için PCR negatif testi göstermek zorunda. Şehirlerarası toplu ulaşım kullanacak aşısız vatandaşlardan da PCR testi isteniyor. Peki, PCR test sonucu nasıl öğrenilir?

Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? PCR testi sonuç öğren

PCR testi verenler sonuçların nasıl öğrenilebileceğini merak ediyor. PCR testini özelde ya da devlet hastanesinde vermiş olsanız da sonuç hemen E Nabız sistemine yansıyacaktır. Ayrıca sistemde kayıtlı telefonunuza sonucunuz pozitif olduğunda bilgilendirme için SMS gelecek. Testi pozitif olan kişilerin karantina süreci başladığı için süreç Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan da takip edilebiliyor.

Yaptırdığınız PCR testinin sonucunu E nabız web sitesi ya da uygulamasından görebilirsiniz. Bunun için sisteme Tc kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Şifreniz yoksa e devlet üzerinden de e nabız’a bağlanmanız mümkün.

E nabız sayfanız açıldığında ‘Tahlillerim’ kısmından PCR sonucunuzu indirebilirsiniz.

E NABIZ İÇİN TIKLAYINIZ 

12 yaş altı çocuklar aşı olacakmış? 12 yaş altı ne zaman korona aşısı olur?
12 yaş altı çocuklar aşı olacakmış? 12 yaş altı ne zaman korona aşısı olur?

Sağlık

12 yaş altı çocuklar aşı olacakmış? 12 yaş altı ne zaman korona aşısı olur?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay