Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yaklaşık 100 milyon doz aşı uygulandı. Bazı vatandaşlar ise aşı olmadı. Aşı olmayan kişiler içinse 6 Eylül’de PCR tesit zorunluluğu başladı. Öğretmenler ve okul çalışanları aşı olmadıysa haftada 2 kez PCR testi vermez zorunda. Ayrıca aşı olmayanlar konser, tiyatro ve sinemaya gidebilmek için PCR negatif testi göstermek zorunda. Şehirlerarası toplu ulaşım kullanacak aşısız vatandaşlardan da PCR testi isteniyor. Peki, PCR test sonucu nasıl öğrenilir?

Koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? PCR testi sonuç öğren

PCR testi verenler sonuçların nasıl öğrenilebileceğini merak ediyor. PCR testini özelde ya da devlet hastanesinde vermiş olsanız da sonuç hemen E Nabız sistemine yansıyacaktır. Ayrıca sistemde kayıtlı telefonunuza sonucunuz pozitif olduğunda bilgilendirme için SMS gelecek. Testi pozitif olan kişilerin karantina süreci başladığı için süreç Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan da takip edilebiliyor.

Yaptırdığınız PCR testinin sonucunu E nabız web sitesi ya da uygulamasından görebilirsiniz. Bunun için sisteme Tc kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor. Şifreniz yoksa e devlet üzerinden de e nabız’a bağlanmanız mümkün.

E nabız sayfanız açıldığında ‘Tahlillerim’ kısmından PCR sonucunuzu indirebilirsiniz.

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