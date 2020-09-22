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Siyaset Koronavirüs tedbirlerini eleştiren Kılıçdaroğlu fena rezil oldu!
Siyaset

Koronavirüs tedbirlerini eleştiren Kılıçdaroğlu fena rezil oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kahvehanelerde kağıt oynanması yasağını eleştirdi. Akılalmaz sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, "Yapılacak şey basit, her oyunda sıfır yeni kağıt açılacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:41:00 -
Koronavirüs tedbirlerini eleştiren Kılıçdaroğlu fena rezil oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere yönelik ağızları açık bırakan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Daha önce hükümetin koronavirüsle mücadelesini eleştirirken, “Bu salgın nasıl çözülecek? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla, yine mantıkla, yine stratejiyle. Nedir, iki ayaklı; Önce bulaşmayı engelleyeceksin. İkincisi, eğer hastalık bulaştıysa bunu tedavi edeceksin. Bu kadar basit” diyerek kendini rezil eden Kılıçdaroğlu, şimdi de alınan önlemlere ilişkin okuyanlara kahkaha attıran bir açıklama yaptı.

Türk Tabipler Birliği’ni (TTB) ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kahvehanelerde oyun oynanmasının yasaklanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, kahvehanelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin, “Kahveler açık, güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki: Her oyunda yeni, sıfır kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor” dedi.

Alay konusu oldu

Hükümete hiçbir konuda destek vermemeye adeta ant içen Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası yine rezil oldu. Sosyal medyada gündem olan Kılıçdaroğlu hakkında binlerce yorum yapıldı.

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Yorumlar

Reis

Delinin zoruna bak! Kasap et derdinde koyun can derdinde! Bu chp içinde acaba bir aklıselim sahibi kimse yokmu ki ,bu adama “ dur !arkadaş kendini de bizi de rezil rüsvay etme”diyecek!Bu beyin kafası?
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