  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık

Koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca 11 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 19:58:00 -
Koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1256 oldu, 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezillikte çığır açtılar, küvete girdiler! FOX TV’ye büyük darbe geldi
Gündem

Rezillikte çığır açtılar, küvete girdiler! FOX TV’ye büyük darbe geldi

Ahlaksız dizileri ile Türkiye’nin toplum aile yapısının köküne dinamit döşeyen Yahudi menşeili FOX TV’nin Sen Çal Kapımı dizisine yapılan b..
Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri: Husiler’in gönderdiği İHA’yı vurduk
Dünya

Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri: Husiler’in gönderdiği İHA’yı vurduk

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdüğünü duyurdu..
Piyasaya çok sayıda düştü! Altın alacaklar aman dikkat
Ekonomi

Piyasaya çok sayıda düştü! Altın alacaklar aman dikkat

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken piyasada çok sayıda sahte altın dolaşıyor. Vatandaşlara altın alırken dikkatli olmaları yön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay