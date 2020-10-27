"Koronavirüs savaşçıları" Ağrı'da 4 bin fidanı toprakla buluşturdu

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları adına oluşturulan "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı"nda 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kentte Kovid-19 ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları anısına Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde ildeki Kent Ormanı'nda oluşturulan "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı"nda fidan dikim programı düzenlendi.

Ağrı Valisi Osman Varol, etkinlikte, sağlık çalışanlarıyla alana fidan dikti.

Varol, burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınına karşı büyük mücadele verdiklerini söyledi.

Kentte 4 bin fidanın toprağa ekildiğini belirten Varol, "Her bir sağlık çalışanımızın yaptığı fedakarlık dikilen ağaçlar büyüdükçe toplumumuzun gönlünde yeşermeye ve büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Orman İşletme Müdürü Ferhat Altun, İl Sağlık Müdürü Dr. Coşkun Daharlı ve sağlık çalışanları katıldı.

