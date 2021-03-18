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Yaşam Koronavirüs risk haritası güncel | Düşük orta yüksek çok yüksek iller
Yaşam

Koronavirüs risk haritası güncel | Düşük orta yüksek çok yüksek iller

Risk haritası son hali | 1 Mart’ta Türkiye’de yerinde karar dönemi başladı. İller risk durumlarına göre sıralandı. İllerdeki risk durumlarına göre de kısıtlamalar uygulanıyor. Peki, hangi iller yüksek riskli? Türkiye risk haritası güncel

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:15:00 -
Koronavirüs risk haritası güncel | Düşük orta yüksek çok yüksek iller

Güncel risk haritası | Koronavirüs salgınında illere göre risk durumu belirlendi. Belirlenen risk durumuna göre kısıtlamalar uygulanıyor. Peki, yeni risk haritası açıklandı mı?

Koronavirüs risk haritası güncel | Düşük orta yüksek çok yüksek iller

Türkiye’nin risk haritası 1 Mart’ta açıklandı. İllerdeki vaka artışına göre haritanın bir sonraki kabine toplantısında revize edilmesi bekleniyor.

81 ilde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasağı hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor. Söz konusu illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında yasak uygulanmıyor. Cumartesi 21.00 ila pazartesi 05.00 saatleri arasında söz konusu illerde yasak uygulanıyor. 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yeme-içme mekanları müşterilere hizmet verebiliyor. Çok yüksek riskli illerde yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti veriliyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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