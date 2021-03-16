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Yaşam Koronavirüs risk haritası 16 Mart | Hangi ilde kaç vaka var?
Yaşam

Koronavirüs risk haritası 16 Mart | Hangi ilde kaç vaka var?

Yeni risk haritası | Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. 1 Mart itibariyle ülkemizde yerinde karar dönemi başladı. Böylece iller düşük (mavi), orta (sarı), yüksek (turuncu) ve çok yüksek (kırmızı) illere ayrıldı. 15 Mart Pazartesi günü merakla beklenen kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından gözler güncel vaka sayıları ve yeni risk haritasına çevrildi. Peki, yeni risk haritası açıklandı mı? Hangi iller kırmızı oldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 12:23:00 -
Koronavirüs risk haritası 16 Mart | Hangi ilde kaç vaka var?

Merakla beklenen kabine toplantısı 15 Mart Pazartesi günü yapıldı. Toplantısın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut uygulama devam edecek gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla milletimizin yeterli dikkati gösteremediğini tahmin ediyorum. Bundan sonra daha dikkatli olunacağını düşünüyorum. Vakalardaki artış devam ederse yeni kısıtlamalar da uygulanacaktır” dedi.

Bu açıklamanın ardından yeni risk haritası yayımlanıp yayımlanmayacağı merak edildi. 15 Mart için yeni bir risk haritası yayımlanmadı. İllerde uygulanan kısıtlamalar aynı şekilde uygulanacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Mart haftasındaki vaka sayılarını açıkladı. Peki, hangi ilde kaç vaka var?

Koronavirüs risk haritası 16 Mart | Hangi ilde kaç vaka var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayıları şöyle:

"Adana (63), Adıyaman (154,63), Afyon (47,50), Ağrı (22,22), Aksaray (173,52), Amasya (163,64), Ankara (68,53), Antalya (95,16), Ardahan (73,83), Artvin (100,88), Aydın (58,71), Balıkesir (257,60), Bartın (62,82), Batman (15,64), Bayburt (51,28), Bilecik (81,38), Bingöl (25,20), Bitlis (15,95), Bolu (65,76), Burdur (86,49), Bursa (78,47), Çanakkale (149,76), Çankırı (47,29), Çorum (73,19), Denizli (41,50), Diyarbakır (17,83), Düzce (81,63), Edirne (200,36), Elazığ (29,59), Erzincan (53,75), Erzurum (45,63), Eskişehir (74,59), Gaziantep (67,44), Giresun (296,84), Gümüşhane (137,61), Hakkari (7,84), Hatay (69,43), Iğdır (80,97), Isparta (61,09), İstanbul (178,25), İzmir (78,57), Kahramanmaraş (56,50), Karabük (47,21), Karaman (56,88), Kars (24,92), Kastamonu (118,23), Kayseri (142,95), Kırıkkale (88,27), Kırklareli (137,12), Kırşehir (47,73), Kilis (255,62), Kocaeli (138,39), Konya (203,91), Kütahya (85,14), Malatya (92,66), Manisa (50,12), Mardin (17,32), Mersin (96,75), Muğla (80,24), Muş (27,24), Nevşehir (64,60), Niğde (89,21), Ordu (248,62), Osmaniye (198,89), Rize (188,18), Sakarya (90,15), Samsun (458,53), Siirt (2,11), Sinop (345,56), Sivas (43,88), Şanlıurfa (15,41), Şırnak (4,46), Tekirdağ (121,64), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Tunceli (53,93), Uşak (19,22), Van (20,36), Yalova (200,33), Yozgat (46,05), Zonguldak (75,44)."

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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