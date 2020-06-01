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Yaşam

Koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu! Yeni nikah tarihi için başvurular başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı durdurulan nikah tarihi başvuruları yeniden başladı. 

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:50:00 - 2020-06-01 11:51:04
Koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu! Yeni nikah tarihi için başvurular başladı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle birçok program ve organizasyon ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Salgından etkilenenler arasında yeni evlenecek çiftler de vardı. Eyüpsultan Belediyesi, salgın nedeniyle nikah başvurularını tedbir amaçlı durdurmuştu. Yeni normalleşme sürecinde salgının gidişatına göre yeni nikah başvurusu alınmaya başlandı. Alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren Nikah Memurluğu, evlilik beyannamesi almaya başladı. Tedbirler gereği nikah kıyacak çift, yanlarında sadece 2 şahit bulunduracak.

Evlenmek isteyen çiftler, korona virüs tedbirleri kapsamında nikah günü için Eyüpsultan Belediyesi Nikah Dairesi’ne bireysel başvuru yapabilecek. Ayrıca teyit edilen nikah saatleri telefonla aranarak değiştirilebilecek. Ayrıca nikah tarihi için çiftlerimiz yeni tarih talep edebilecekler.

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