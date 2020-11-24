Koronavirüs salgını biter mi? | Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında tespit edildi. Bilim insanları aylarca aşı çalışmalarını sürdürdü. Çin ve Pfizer-BioNTech'in faz 3 çalışmaları ülkemizde yapıldı. Söz konusu aşıların güvenlik açısından başarılı olduğu uzmanlarca açıklandı. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs ne zaman biter? | Koronavirüs aşısı son durum

Çin aşısının ülkemizde hastalığa yakalanma riski yüksek gruba aralık ayı sonunda yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılar için vatandaştan ücret alınmayacağını yaptığı açıklamada belirtti. Ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının ise 2021 başında uygulanabileceği belirtiliyor. Nisan ayı gibi ise yerli aşının devreye girmesi planlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı çalışmaları hakkında konuştu. Ghebreyesus, tarihte şimdiye kadar herhangi bir salgına karşı bu kadar hızlı aşı geliştirilmediğini vurgulayarak, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor. Şu anda, denenmiş ve test edilmiş diğer halk sağlığı önlemleriyle aşıların salgını sona erdirmeye yardımcı olacağına dair gerçek bir umut var." değerlendirmesinde bulundu.