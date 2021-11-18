Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Her gün dünyada binlerce insan koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiriyor. Bazı ülkelerde kısıtlamalar yeniden gündeme gelirken bazılarında salgınla yaşama uyum sağlanmaya başladı. Peki, koronavirüs bilecek mi?

Koronavirüs ne zaman bitecek? Korona tamamen yok olacak mı Bill Gates

Bill Gates, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada dünyada bir pandeminin yaşanacağını işaret etmişti. Fortune'da yer alan habere göre, Gates, koronavirüse bağlı ölümlerin 2022’nin ortasında çok düşük seviyelerde olmasını beklediğini söyledi.

Gates, 2022'nin ortalarında Kovid-19'a bağlı ölüm ve enfeksiyon oranlarının mevsimsel grip seviyesine ulaşacağına inandığını belirtti.