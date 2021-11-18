Koronavirüs ne zaman bitecek? Korona tamamen yok olacak mı Bill Gates
Koronavirüs ne zaman biter? 2019 yılının Aralık ayında Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insan bu hastalık sebebiyle yaşamını yitiriyor. Peki, korona bir gün biter mi?
Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Her gün dünyada binlerce insan koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiriyor. Bazı ülkelerde kısıtlamalar yeniden gündeme gelirken bazılarında salgınla yaşama uyum sağlanmaya başladı. Peki, koronavirüs bilecek mi?
Koronavirüs ne zaman bitecek? Korona tamamen yok olacak mı Bill Gates
Bill Gates, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada dünyada bir pandeminin yaşanacağını işaret etmişti. Fortune'da yer alan habere göre, Gates, koronavirüse bağlı ölümlerin 2022’nin ortasında çok düşük seviyelerde olmasını beklediğini söyledi.
Gates, 2022'nin ortalarında Kovid-19'a bağlı ölüm ve enfeksiyon oranlarının mevsimsel grip seviyesine ulaşacağına inandığını belirtti.