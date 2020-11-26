Koronavirüs kaynaklı en yüksek ölüm oranı kaydedildi!

Dünya üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı en yüksek ölüm oranının kaydedildiği bildirildi.

Worldometer internet sitesinde yer alan verilere göre dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 60 milyonu aşmış durumda.

Sitede açıklanan verilere göre Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde şu ana kadar 1 milyon 417 bin 755 kişi hayatını kaybetti.

24 saatte 11 bin 720 kişi

Dün dünya genelinde 24 saat içinde 543 bin 373 vaka tespit edilirken, 11 bin 720 kişi de hayatını kaybetti. Bu rakam Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana günlük kaydedilen en yüksek ölüm oranı olarak tarihe geçti.

ABD dünya üzerinde Kovid-19 nedeniyle yaşanan ölümlerde başı çekerken onu Brezilya, Hindistan, Meksika, İngiltere, İtalya ve Fransa takip ediyor.