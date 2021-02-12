  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Koronavirüs İngiliz ekonomisini fena vurdu! 311 yılın en sert daralması
Dünya

Koronavirüs İngiliz ekonomisini fena vurdu! 311 yılın en sert daralması

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını İngiliz ekonomisine 311 yılın en sert daralmasını yaşattı. İngiliz ekonomisi, 2020 yılında pandeminin etkisiyle yüzde 9.9 daraldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 18:53:00 -
Koronavirüs İngiliz ekonomisini fena vurdu! 311 yılın en sert daralması

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede 2020 yılının son çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 0.5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1 artış gösterdi. Sadece 2020 yılının aralık ayında ise GSYH yüzde 1.2 büyüme kaydetti. Bir önceki ayda (kasım) ekonomi yüzde 2.3 daralmıştı.

Öte yandan yılın tamamında İngiliz ekonomisi yüzde 9.9 daralarak, Avrupa çapında aşırı soğukların ve donun görüldüğü 1709 yılından bu yana yaşanan en sert daralmayı kaydetti.

İngiltere’de 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yıllık daralma yüzde 4.1’in üzerine çıkmazken, İngiltere Merkez Bankası’nın GSYH modellemelerine göre 2020 yılında yaşanan daralma son 311 yılın en sert daralması olarak kayıtlara geçti.

"Rakamlar salgın sonucu ekonominin ciddi bir şok yaşadığını gösteriyor"

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak verilere ilişkin olarak, "Bugünün rakamları, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından hissedilen salgın sonucu ekonominin ciddi bir şok yaşadığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Ekonominin kış döneminde direnç gösterdiğine ilişkin bazı olumlu işaretleri olsa da mevcut karantinanın birçok kişi ve işletme üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ettiğini kaydeden Sunak, "Bu yüzden odak noktamız istihdamı, işletmeleri ve (insanların) gelirlerini korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak" değerlendirmesinde bulundu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Ulusal İstatistik Ofisi Uzmanı Jonathan Athow ise 2020 yılında yaşanan ekonomik daralmanın kayıtlardaki son daralmanın iki katı büyüklükte olduğunu belirtti.

Athow, "İngiltere’de Kovid-19 test ve takip sisteminin uygulanmasındaki artış üretimi destekledi. Ekonomi yılın son çeyreğinde ek karantina tedbirlerine rağmen büyüme gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de aşılamaların hızlı bir şekilde yapılmasının ardından ekonominin kademeli olarak açılması planlanıyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Andy Haldane, daha önce ekonominin açılmasıyla birlikte yaklaşık 250 milyar sterlin seviyesindeki hane halkının birikiminin tüketim yoluyla ekonomiyi canlandıracağı öngörüsünde bulunmuştu.

İngiltere'de 11 Şubat tarihi itibariyle Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 678 artarak 115 bin 529'a yükseldi. Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 13 milyon 509 bin 108'e ulaştı, bunlardan 524 bin 447'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Geri sayım başladı! İşte İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktığı bomba
Gündem

Geri sayım başladı! İşte İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktığı bomba

Muharrem İnce'nin zehir zemberek açıklamalar yaparak istifa ettiği CHP'de sular kaynamaya başladı. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan gazeteci ..
Dünya gündemini sarsan kareler! Gökyüzü turuncuya, köpekler maviye döndü
Dünya

Dünya gündemini sarsan kareler! Gökyüzü turuncuya, köpekler maviye döndü

Dünyayı etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı sonrası şoke eden kareler gelmeye başladı. Rusya'da ortaya çıkan görüntülerde köpeklerin mavi..
İnternete yeni sistem geliyor!
Teknoloji

İnternete yeni sistem geliyor!

Başta internet olmak üzere radyo ve televizyon gibi uzaktan erişim araçları üzerinden satılan ürünlerde ortaya çıkan mağduriyetlerin sona er..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay