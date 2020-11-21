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Korona Virüs Koronavirüs günlük vaka sayısı | Bugün kaç kişi vefat etti koronavirüs
Korona Virüs

Koronavirüs günlük vaka sayısı | Bugün kaç kişi vefat etti koronavirüs

Koronavirüs güncel tablo | Koronavirüs salgınında tüm dünya ikinci dalga endişesini yaşıyor. Ülkemizde son günlerde hasta sayıları artmaya başladı. Vatandaşlar günlük rakamları, ağır hasta sayısını araştırmaya başladı. Peki, koronavirüsten kaç kişi öldü? | Bugün koronavirüsten kaç kişi vefat etti? | Koronavirüs günlük vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:24:00 -
Koronavirüs günlük vaka sayısı | Bugün kaç kişi vefat etti koronavirüs

Koronavirüs son durum | Nisan-haziran aylarının ardından ülkemizde pandemi sebebiyle pek çok yeni kısıtlama kararı alındı. Hafta sonları sokak kısıtlaması, eğitimin uzaktan devam etmesi gibi birçok karar alındı. Vatandaşlar sık sık günlük rakamları araştırıyor. Peki, bugün koronavirüsten kaç kişi vefat etti?

Koronavirüs günlük vaka sayısı | Bugün kaç kişi vefat etti koronavirüs

Güncel verilere göre, son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101'e ulaştı. Hasta sayısı 440 bin 805, vefat sayısı 12 bin 219, ağır hasta sayısı 4 bin 121, aktif hasta sayısı 57 bin 761 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından, “Bugün tespit edilen 5 bin 532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin” paylaşımında bulundu.

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