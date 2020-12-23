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Gündem Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Gündem

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!

Bugün saat 17:00'da toplanacağı açıklanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarın (Perşembe) saat 17:00'a ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:15:00 - 2020-12-23 16:17:50
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile bugün gerçekleştirilmesi planlanlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarına ertelendiği duyuruldu. Açıklanan yeni bilgiye göre toplantı Perşembe günü saat 17:00' başlayacak.

Bakan Koca toplantıdan sonra açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelenmiştir. 24 Aralık Perşembe günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulunun ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacaktır."

 

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