Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Bugün saat 17:00'da toplanacağı açıklanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarın (Perşembe) saat 17:00'a ertelendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile bugün gerçekleştirilmesi planlanlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarına ertelendiği duyuruldu. Açıklanan yeni bilgiye göre toplantı Perşembe günü saat 17:00' başlayacak.
Bakan Koca toplantıdan sonra açıklama yapacak
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelenmiştir. 24 Aralık Perşembe günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulunun ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacaktır."