Koronavirüs belirtisi olmayanlara koronavirüs testi yapılıyor mu?

Antikor testlerinin daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgi verdiğini vurgulayarak mikrobun o anda vücutta var olup olmadığını göstermediğini söyleyen Dr. Songül Özer, “O yüzden hasta mıyım, değil miyim diye merak edenler veya bir hasta ile teması olan kişilerin antikor testi yaptırmalarının bir gereği yok.

Antikor ancak bu hastalığı geçirip geçirmediğini öğrenmek isteyenlere yapılıyor.

Sağlık çalışanlarına antikor testi yapılabilir çünkü hastalığı geçirmişse ve bağışıklık kazanmışsa o kişi hastalarla daha korkusuzca çalışır.

Bu hastalığı geçirmiş, bağışıklık kazanmış kişilerin kanından immun plazma tedavisi yapılıyor.

Hazır antikorlara sahip oldukları için o kişilerin kanını alıyoruz ve hastalığı geçirmekte olan kişilere veriyoruz.

Bu yüzden hastalığı geçirip geçirmediklerini merak eden kişilere antikor testi yapılabilir” diye konuştu.

Antikor testi pozitif çıkan kişiler hastalığı bulaştırır mı?

Dr. Songül Özer, antikor testleri sonuçlarıyla ilgili şu önemli bilgileri paylaştı:

“Antikor testi pozitif çıkan bir kişinin kişinin immunoglobulin testinde m’si pozitif çıktıysa ve eş zamanlı olarak yapılan PCR testi yani antijeni de pozitifse 'O anda vücudunda mikroorganizma var, aktif, bulaştırıcı ama vücudun savunma hücreleri de devreye girmiş' diyebiliriz.

Bu durumda vücut savaşmaya başlamış ve antikor oluşmaya başlamış anlamına geliyor.

Ancak immunoglobulinin sadece g’si pozitifse kişi artık hastalığı bitirmiş yani bağışıklık kazanmış demektir ve bu yüzden de bulaştırıcı değildir.

O kişiyeye PCR testi yapıldığında sonucu negatif çıkacaktır.”