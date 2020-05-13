Koronavirüs bağlantılı hastalıktan 3 çocuk öldü 100 vaka görüldü
ABD'nin New York Valisi Andrew Cuomo, 100'e yakın çocuğun koronavirüs bağlantılı olduğu düşünülen ''nadir'' görülen hastalığa yakalandığını açıkladı.
Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, çocukları etkileyen ve Kovid-19 bağlantılı olduğu düşünülen ''inflamatuvar sendromunun'' araştırıldığını belirtti.
New York'ta şimdiye kadar 3 çocuğun söz konusu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 100'e yakın çocuğun ise semptom gösterdiğini söyleyen Cuomo, söz konusu hastalığın kritik organlarda hayati tehlike teşkil eden inflamasyona neden olduğunu ifade etti.
Cuomo ayrıca, son 24 saatte New York'ta 195 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.