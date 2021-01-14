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Gündem Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bu mesajı paylaştı
Gündem

Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bu mesajı paylaştı

Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs aşısı yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 17:59:00 - 2021-01-14 18:50:32
Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bu mesajı paylaştı

Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs aşısı yaptırdı.

Aşının ardından Telegram hesabından açıklama yapan Erdoğan "Ben de aşı oldum" ifadelerini kullandı.

"Örnek olurum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma namazı çıkışı gazetecilerin 'aşı olacak mısınız?' sorusu üzerine "Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapar örnek oluruz. Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyeleri aşı yaptırmıştı.

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