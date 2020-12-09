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Sağlık Koronavirüs aşısı ne zaman yapılmaya başlayacak?
Sağlık

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılmaya başlayacak?

Koronavirüs aşısı fiyatı | Rusya, İngiltere gibi birkaç ülke koronavirüs aşısını uygulamaya başladı. Ülkemizde koronavirüs aşısının ne zaman yapılmaya başlanacağı merak konusu. Peki, koronoavirüs aşısı koruyucu olur mu? | Koronavirüs aşısı yan etkisi olur mu? | Koronavirüs aşısı ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:09:00 -
Koronavirüs aşısı ne zaman yapılmaya başlayacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman kime yapılacak? | Dünyanın dört bir yanında milyarlarca insan koronavirüs salgınına karşı geliştirilecek aşıyı bekliyordu. Aşılarla ilgili sevindirici haberler gelirken bu kez de akıllarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Özellikle sosyal medya aracılığıyla pek çok kişi aşı karşıtı görüşlerini yaymaya çalışıyor. Bilim insanları ise Sağlık Bakanlığı'nın onayından geçecek olan aşının gönül rahatlığıyla yaptırılması gerektiğini belirtiyor. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman kime yapılacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılmaya başlayacak?

Ülkemizde ilk aşıların aralık ayı sonunda uygulanması bekleniyor. Çin aşısının faz 3 çalışma sonuçları açıklandıktan sonra ilk parti aşılar Türkiye’ye gelecek ve Sağlık Bakanlığı’nca test edilecek. Testler başarılı olursa aşılar öncelikli olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara aralık ayı sonunda uygulanmaya başlanacak.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tarihten bugüne aşının her zaman insanlığın çıkarına olduğunu ve bugüne kadar birçok ölümcül hastalığın sadece aşılanma ile son bulduğunu ya da kontrol altına alınabildiğini söyledi.

İlhan, "Salgın sürecinin başında yaşanan bilgi kirliliği şu an aşı çalışmalarında da sürüyor. Toplumun yapması gereken, doğru bilgi kaynaklarına yönelmek olmalı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile saygın ve alan uzmanı hekimlerin önerileri, kuşkusuz en güvenilir kaynak olacaktır. Ben de bir sağlık çalışanı olarak ilk gelen aşıdan olacağım. Topluma ve çevreme de aşı olmalarının doğru olacağını söylemek isterim” dedi. 

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